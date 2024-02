Rafa Matos é o primeiro brasileiro a vencer o Rio Open de tênis

Ao lado do colombiano Barrientos, duplista derrotou parceria austríaca por 2 sets a 0

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O tenista Rafa Matos se tornou, neste domingo (25), o primeiro brasileiro a vencer um título no Rio Open, o maior torneio sul-americano do circuito profissional, disputado desde 2014.

Ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, Matos, 58º colocado no ranking de duplas, derrotou na final a parceria austríaca de Alexander Erler e Lucas Miedler por 2 sets a 0 (6-4 e 6-3).

Antes de Matos, Marcelo Melo alcançou duas finais do torneio (2014 e 2023), Bruno Soares, uma (2022), e Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, ficaram com o segundo lugar juntos em 2019.

Na disputa de simples, os argentinos Sebastián Baez e Mariano Navone se enfrentam às 17h30, com transmissão do Sportv.

Atual campeão júnior do US Open, o brasileiro João Fonseca, 17, caiu nas quartas para Navone. Ficaram para trás na mesma etapa Thiago Monteiro e Thiago Seyboth Wild. Fonseca se tornou o primeiro tenista nascido em 2006 a vencer uma partida no circuito da ATP (associação dos tenistas profissionais), na primeira rodada do Rio Open.

Matos, por sua vez, é dono de um título de major -não júnior-, tendo levantado o troféu de duplas mistas do Australian Open no ano passado, ao lado de Luisa Stefani.