Equipes do Brasil garantem 2 medalhas no Mundial de Judô Paralímpico

O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Judô Paralímpico disputado em Baku (Azerbaijão) com a conquista de mais duas medalhas nesta quinta-feira (10), uma prata com a equipe feminina e um bronze com a equipe masculina. Já na classificação geral, o time brasileiro terminou na quarta posição, a melhor performance do país na história da competição.

Na disputa por equipes femininas, Alana Maldonado, Brenda Freitas, Erika Zoaga, Larissa Oliveira, Lúcia Araújo, Rebeca Silva e Rosi Andrade permaneceram atrás apenas do time da Ucrânia, mas à frente da Turquia, do time da Federação Internacional dos Desportos para Cegos (IBSA, na sigla em inglês) e da Índia, garantindo a segunda posição.

Já na disputa dos times masculinos, Arthur Silva, Elielton Oliveira, Harlley Arruda, Marcelo Casanova, Sergio Fernandes, Thiego Marques e Wilians Araújo ficaram atrás apenas das equipes da Turquia e do Azerbaijão.

Agora o foco da seleção brasileira é a participação no Pan-Americano da IBSA, entre os dias 8 e 12 de dezembro em Edmonton (Canadá).

Com informações da Agência Brasil