Entorse no tornozelo, lesão sofrida por Neymar, é comum no futebol e recuperação varia conforme gravidade

São três tipos de entorse, leve, moderada e grave. Essa classificação depende de um exame clínico realizado pelo médico

Emerson Vicente

São Paulo, SP

A entorse no tornozelo é uma das lesões mais comuns no futebol. Ela ocorre quando há uma distensão no ligamento, ou seja, ele recebe uma força maior do que suporta.

Foi o que ocorreu com Neymar na partida contra a Sérvia, nesta quinta-feira (24), na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar. O Brasil venceu por 2 a 0, e o camisa 10 foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo.

“O Neymar teve uma entorse. O lance, visto na TV, fica bem claro. Foi um trauma direto, em que o joelho do jogador da Sérvia fez um movimento ocasionando a entorse. Apresentou inchaço, iniciamos tratamento imediatamente. Agora, é aguardar 24, 48 horas, para ter uma ideia mais claro”, afirmou Rodrigo Lasmar, chefe médico da delegação brasileira.

“Essa distensão faz a inversão do pé. Quando é para dentro, chamamos eversão. No caso do Neymar foi inversão. Machuca o ligamento porque estende mais do que está suportando. Se forçasse mais, aí romperia”, explica o médico Eduardo de Melo Moreira, do Hospital Sírio-Libanês, especialista em cirurgia do pé e tornozelo.

A parte lateral do tornozelo é composta por uma estrutura com três ligamentos: talo fibular posterior, talo fibular anterior e talo calcâneo. Em geral, os dois últimos são os mais acometidos pela lesão. A entorse acaba causando um edema na região, que incha e fica dolorida.

“Em um caso grave, pode ser necessário passar por cirurgia. Em um caso moderado, a recuperação leva de três a quatro semanas. No leve, em uma semana ou dez dias, pode voltar a jogar. Coloca uma faixa, um estabilizador no tornozelo, e dá para jogar”, diz o médico.

O tratamento deve ocorrer à base de anti-inflamatórios e aplicação de compressa de gelo no local da lesão. O jogador também deve passar por um repouso de 24 a 48 horas. Fisioterapia também ajuda na recuperação. Dependendo do caso, é feito um exame de imagem para uma avaliação mais precisa. Isso geralmente ocorre se houver uma dor persistente no local da lesão.

Para Moreira, no caso de Neymar, o fato de ele já ter sofrido outras entorses pode ser um complicador. “Ele já deve ter tido muitas entorses, então acaba agravando um pouco porque o tornozelo fica um pouco instável.”

ENTENDA A ENTORSE

O QUE É

Ocorre quando o ligamento do tornozelo sofre um alongamento maior do que ele suporta. O pé gira para dentro por causa do peso do corpo, comprometendo o ligamento

SINTOMAS

Dor e inchaço. A região também pode ficar roxa, com um edema

TRATAMENTO

Anti-inflamatórios e compressas de gelo. Em alguns casos, o médico imobiliza o local com uma tala. Dependendo da gravidade, há a necessidade de cirurgia

RECUPERAÇÃO

Varia conforme a gravidade. Se for leve, o jogador está recuperado em até dez dias. Caso seja moderada, pode levar de três a quatro semanas. Se for grave, o tempo é prolongado

