Entenda quem são os candidatos a técnico do São Paulo e o que se sabe sobre a escolha

O São Paulo iniciou uma saga que já dura quase uma semana e que tem como objetivo definir o sucessor de Dorival Júnior

BRUNO MADRID

(UOL/FOLHAPRESS)

O São Paulo iniciou uma saga que já dura quase uma semana e que tem como objetivo definir o sucessor de Dorival Júnior, anunciado na seleção brasileira. Ao menos sete nomes já passaram pelo radar do Tricolor.

OS SONDADOS E AS SITUAÇÕES

Juan Pablo Vojvoda

O técnico do Fortaleza foi o primeiro a ser ventilado nos corredores e, prontamente, negou qualquer intenção de assumir o cargo. O argentino trabalha na atual equipe desde maio de 2021 e é um dos mais longevos do futebol brasileiro.

Pedro Caixinha

Também empregado, o português foi outro a optar pelo seu atual emprego, no Bragantino, após a sondagem da diretoria time tricolor. Caixinha quer continuar o trabalho até o fim de seu vínculo, que vai até o fim deste ano.

Pedro Martins

O treinador português foi uma das primeiras opções após o São Paulo tomar “não” dos dois primeiros alvos. Pedro Martins é treinador do Al-Gharafa desde novembro de 2022 e acabou descartado após uma reunião. O motivo? Os valores envolvidos em uma possível negociação.

Luis Zubeldí

Atual campeão da Sul-Americana com a LDU, Zubeldía é um dos cotados para suceder Dorival e integrou o “processo seletivo” organizado pelo presidente Julio Casares e seus diretores. O nome do argentino, ao menos até o momento, é um dos estudados.

Thiago Carpini

Este é o nome da vez nos bastidores. Ex-Água Santa, o atual técnico do Juventude já conversou com a diretoria e foi tão bem avaliado ao ponto de o clube agendar uma nova reunião. A conversa servirá para aprofundar a análise do treinador a partir ponto de vista tático, técnico e de conhecimento do elenco. O clube paulista procurou a diretoria do Juventude para falar das tratativas.

Cláudio Caçapa

O ex-zagueiro que comanda o RWD Molenbeek, time belga que pertence a John Textor —dono da SAF do Botafogo—, chegou a ser ventilado nos últimos dias. O nome de Caçapa, no entanto, perdeu força, e ele tornou-se coadjuvante em meio ao processo de escolha.

Paulo Pezzolano

Ex-técnico do Cruzeiro, o uruguaio treina o Valladolid, clube espanhol de Ronaldo Fenômeno. A diretoria teve uma leve conversa com o técnico, gostou do que ouviu e espera ter avanços -mesmo ciente da dificuldade da missão, já que a equipe da Espanha briga pelo acesso na segunda divisão.

ENQUANTO ISSO…

Lucas Silvestre, filho de Dorival, comanda os treinos são-paulinos. O auxiliar-interino deve trabalhar ao lado do pai na seleção brasileira, mas segue no São Paulo até uma decisão da diretoria.

A equipe estreia na temporada contra o Santo André, no dia 20 de janeiro. A partida, válida pelo Campeonato Paulista, ocorre no MorumBIS a partir das 20h (de Brasília).

Até lá, o novo comandante deve ser definido.