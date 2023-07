Entenda por que a Austrália, anfitriã da Copa, é conhecida como Matildas

São Paulo Enquanto a seleção masculina de futebol australiana é conhecida como "socceroos" -uma referência ao canguru (kangaroo, em inglês) e ao futebol (soccer, em inglês)-, a feminina tem um apelido carregado de referências: Matildas. De acordo com a FFA (Football Federation Australia), que coordena as seleções nacionais, o nome foi adotado antes do Mundial de 1995 após uma votação popular feita pela emissora de TV SBS. As outras opções eram: Soccertoos, Lorikeets, Waratahs e Blue Flyers. Em 1982, Brisbane, na Austrália, recebeu os Jogos da Commonwealth -um grupo formado por 56 países, a maioria ex-territórios do Império britânico. A mascote, uma canguru gigante chamada Matilda fez bastante sucesso e o nome foi lembrado na hora da lista de apelidos. Além da mascote, a canção Waltzing Matilda, considerada uma espécie de hino não-oficial da Austrália, também influenciou no nome. A música composta em 1895 por Banjo Paterson conta a história de um viajante que "valsa" -uma gíria para "caminhar – com uma "matilda", uma espécie de mochila. Na época da eleição, outro fator que também ajudou, segundo Peter Hugg, ex-dirigente da AWSA (precursora da FFA), foi o lançamento do livro Matilda, de Roald Dahl. A obra, lançada em 1988, virou filme em 1996 e, mais tarde, ganhou uma versão musical em 2022. "Obviamente, a gente tinha Waltzing Matilda, então o nome era familiar. Roald Dahl tinha escrito esse livro, Matilda, sobre uma garotinha com poderes mágicos. Então, são esses pequenos estalos. (….) Faz a gente pensar: 'Tudo está levando a isso, vamos seguir'. Às vezes dá certo", disse Peter Hugg, ex-dirigente da AWSA, em entrevista ao Sydney Morning Herald

APELIDO DA SORTE? Desde que o apelido foi adotado, a Austrália nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo. A seleção feminina só não participou da primeira edição do torneio, em 1991. Bom momento. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, as australianas chegaram às semifinais, fazendo a melhor campanha da seleção em uma competição internacional, e aumentando a expectativa para a Copa. Títulos continentais. Desde 2006, a Austrália disputa a Copa da Ásia, da qual foi campeã em 2010. Antes, as Matildas conquistaram a Copa da Oceania três vezes: em 1994, 1998 e 2003.