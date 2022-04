Em reencontro, Flamengo e Palmeiras fazem jogo equilibrado e empatam no Maracanã

As duas equipes voltam a campo no sábado (23). Às 16h30 (horário de Brasília), o Flamengo visita o Athletico-PR, em Curitiba

Um duelo digno da rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Quase cinco meses após a final da Copa Libertadores, as duas equipes voltaram a se enfrentar, na noite desta quarta-feira (20), em partida muito disputada no Maracanã. O jogo antecipado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatado por 0 a 0.

O resultado leva o time rubro-negro a cinco pontos, em terceiro lugar, e com uma partida a mais. Já o clube alviverde fica com dois pontos, ainda na 15ª posição.

As duas equipes voltam a campo no sábado (23). Às 16h30 (horário de Brasília), o Flamengo visita o Athletico-PR, em Curitiba. Já palmeirenses recebem o Corinthians, às 19h, na Arena Barueri.

Apesar de não ter saído de casa com os três pontos, o Flamengo pode festejar mais um passo da nítida evolução da equipe. O time ainda voltou a mostrar defeitos em suas linhas, é claro, mas produziu muito e foi aguerrido do primeiro ao último minuto. As oportunidades foram criadas, o Flamengo mostrou muita vontade de vencer, mas faltou o capricho no toque final.

O Palmeiras começou melhor defensivamente, se aproveitando dos espaços dados pelo time carioca para contra-atacar. Em 20 minutos, o time de Abel Ferreira levou perigo duas vezes, em jogadas de Dudu e Raphael Veiga. A marcação alviverde passou a oferecer oportunidades, e quase foi vazada duas vezes com Arrascaeta. Instantes antes do intervalo, Danilo teve uma ótima chance e mandou no ângulo, mas Hugo fez grande defesa. Na etapa final, os visitantes atuaram mais fechados e focados em segurar os avanços dos rubro-negros, que sofreram para levar perigo para Weverton.

O jovem Lázaro foi a melhor figura do Flamengo na etapa inicial, mas seu futebol caiu drasticamente no segundo tempo após sentir o desgaste do ritmo da partida. O camisa 13 construiu ótimas jogadas pela ala esquerda, foi muito útil taticamente, porém sentiu o cansaço e passou a desperdiçar bolas simples. Apesar da oscilação, o jogador se consolida como opção no Flamengo.

Pouco mais de um mês após assinar com o Flamengo, o zagueiro Pablo passou perto da estreia pelo clube. Ele se recuperava de uma lesão no ligamento do joelho direito, e foi relacionado pela primeira vez para uma partida pelo clube carioca. No entanto, escalado entre os reservas, o ex-Corinthians não entrou em campo.

Com 69.997 torcedores presentes, o Flamengo bateu seu recorde de público na temporada. A melhor marca havia sido na goleada por 6 a 1 contra o Bangu, quando 63.450 pessoas foram ao Maracanã.

FLAMENGO

Hugo; Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro (Marinho); Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol. T.: Paulo Sousa.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Jailson); Dudu (Breno Lopes), Rony (Rafael Navarro) e Gustavo Scarpa (Gabriel Veron). T.: Abel Ferreira.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 69.997

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: João Gomes, Gabigol e Thiago Maia (FLA); Murilo, Rony e Marcos Rocha (PAL)