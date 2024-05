Em jogo de 5 gols, Fluminense ‘cumpre tabela’ com vitória sobre Alianza na Liberta

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Para quem esperava um jogo sem graça, se enganou. Já classificado para as oitavas em primeiro lugar no Grupo A da Libertadores, o Fluminense entrou com tudo diante de um Alianza Lima ainda com chances de avançar e, num duelo eletrizante, venceu os peruanos por 3 a 2, no Maracanã, finalizando sua chave invicto e com 14 pontos.



Keno, Marcelo e John Kennedy marcaram para o Flu. Arregui e Serna fizeram para o Alianza.



O Tricolor ainda tem chances de terminar com a melhor campanha da fase de grupos. Para isso, precisa torcer por derrotas de Palmeiras e River Plate nesta quinta-feira (30).



O Fluminense agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, que retorna neste fim de semana após a paralisação por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Tricolor recebe o Juventude, neste sábado (1º), no Maracanã. Será o primeiro jogo do clube gaúcho após mais de um mês.



Fluminense



Fábio, Guga (Marquinhos), Martinelli, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; Alexsander (PH Ganso), Lima e Jhon Arias; John Kennedy, Keno (Douglas Costa) e Germán Cano (Renato Augusto). T.: Fernando Diniz.



Alianza Lima



Saravia, Zambrano, Garcés, Zanelatto e Freytes; Arregui (Guzmán), Castillo (Aldair Fuentes) e Cabellos: Lagos (De Santis), Serna e Waterman (Barcos). T.: Alejandro Restrepo.



Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Cartões amarelos: Felipe Melo, Marcelo, Martinelli, Ganso, John Kennedy (FLU); Arregui (ALI)

Cartões vermelhos: Giuliano Tiberti (auxiliar do Alianza Lima)

Gols: Arregui, aos seis minutos do primeiro tempo (ALI); Keno, com um minuto do segundo tempo (FLU); Serna, aos quatro minutos do segundo tempo (ALI); Marcelo, aos seis minutos do segundo tempo (FLU); John Kennedy ,aos 35 minutos do segundo tempo (FLU)