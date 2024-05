São Paulo derruba Talleres em noite tensa com golaço e passa em 1° de grupo

BRUNO MADRID E ANDRÉ MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O São Paulo fez bonito em MorumBis com mais de 56 mil pessoas, venceu o Talleres por 2 a 0 em uma espécie de “decisão” na Libertadores e, além de derrubar uma invencibilidade de 17 jogos dos argentinos, ultrapassou o rival e terminou o Grupo B na liderança antes das oitavas de final. Lucas, em pênalti com dupla tentativa, e Luciano, com um golaço, balançaram as redes em um duelo tenso e com expulsão.



Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía encerra a fase com 13 pontos, à frente dos comandados de Wálter Ribonetto pelo saldo de gols. Barcelona-EQU e Cobresal, já eliminados, completam a chave.



O técnico, inclusive, se mantém invencível no comando do Tricolor. Agora, são nove partidas, com sete vitórias e dois empates.



O São Paulo volta a jogar já no domingo (2), também em casa, contra o Cruzeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro, que será reiniciado após duas rodadas de paralisação.



São Paulo



Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington (Patryck); Bobadilla (Luiz Gustavo), Alisson e Nestor (Erick); Lucas (Michel Araújo), Luciano e Juan. T.: Luis Zubeldía



Talleres



Herrera; Mantilla, Benavídez, Suárez e Navarro; Portillo, Portilla (Galarza), Depietri (Martínez), Barticciotto (Botta) e Sosa; Girotti. T.: Wálter Ribonetto



Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: David Fuentes (COL) e Mayra Sanchez (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Público: 56.162

Renda: R$ 5.153.140,00

Cartões amarelos: Welington, Calleri, Igor Vinícius (SPO); Barticiotto, Suárez, Portilla, Portillo (TAL)

Cartões vermelhos: Navarro (TAL)

Gols: Lucas (SPO), aos 47 min do 1° tempo; Luciano (SPO), aos 44 min do 2° tempo