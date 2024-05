Endrick dá adeus ao Allianz em busca de vencer San Lorenzo para tornar Palmeiras líder geral

São Paulo, 29 (AE) – O torcedor do Palmeiras que for ao Allianz Parque nesta quinta-feira para assistir ao embate com o San Lorenzo, a partir das 19 horas, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, verá Endrick pisar no gramado do estádio palmeirense pela última vez antes de reforçar o Real Madrid. No meio do caminho, ele ainda defenderá a seleção na Copa América. Esta não é a despedida definitiva, que será no jogo contra o Criciúma, no domingo, mas é o adeus à casa alviverde, onde homenagens devem dar o tom da noite.

Os holofotes estão voltados ao prodígio da Academia de Futebol, até porque o time de Abel Ferreira, dono de 13 pontos, já está classificado às oitavas de final e com a primeira colocação do Grupo F garantida. Apesar disso, ainda há o que se buscar no torneio continental. Agora, a missão é terminar a primeira fase com a melhor campanha geral para ter a vantagem de decidir em casa até o fim no mata-mata.

Endrick está disponível para ajudar o Palmeiras a buscar a liderança e certamente entrará em campo para o seu 82º jogo como profissional do clube que o formou. Nos outros 81, fez 21 gols e anotou 3 assistências. A expectativa é de muita emoção para o garoto, que já derramou lágrimas durante uma festa de despedida realizada no início desta semana. Em coletiva nesta quarta, falou um pouco sobre os sentimentos cultivados nos últimos dias

“Foi uma semana um pouco triste e um pouco feliz, um misto de sentimentos. Eu vou realizar meu sonho, mas, por outro lado, vou sair do Palmeiras e parar de ver meus companheiros. Mas vai ser um até logo”, afirmou. “Agradeço muito a Deus pela oportunidade. O jogo vai ser maravilhoso. Espero que possamos sair vitoriosos para ficar na primeira posição geral, que é o mais importante”, completou.

Prestes a dar adeus ao jovem talento, o time alviverde vivia a expectativa do retorno de um dos nomes mais importantes de sua história, mas isso não deve ocorrer. Recuperado após lesões no menisco e ruptura de ligamento cruzado anterior sofridas em agosto do ano passado, Dudu está treinando normalmente e teve minutos em campo durante jogos-treino. Mesmo assim, a decisão foi de dar mais tempo para que ele recupere o condicionamento.

O duelo desta quinta colocará o Palmeiras frente ao adversário mais resistente que encontrou nesta Libertadores. Quando se deparou com o San Lorenzo pela primeira rodada, na Argentina, ficou no empate por 1 a 1. Foi o único adversário que não conseguiu vencer, o que pode mudar no Allianz Parque.

Com sete pontos, o time argentino precisa vencer para confirmar a classificação às oitavas de final, sem depender do resultado da outra partida do grupo. A distância é de três pontos em relação ao Independiente del Valle e Liverpool, do Uruguai, que também se enfrentam nesta quinta .

O principal reforço do San Lorenzo para a partida é o retorno do goleiro Facundo Altamiro, recuperado a tempo de uma lesão sofrida np iníco do mês. A liberação é importante porque ocorre justo no momento em que o substituto, Chila Gómez, sentiu um desconforto físico.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SAN LORENZO

PALMEIRAS – Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Naves), Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Endrick (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

SAN LORENZO – Facundo Altamirano; Gonzalo Luján, Jhohan Romaña e Gastón Campi; Agustín Giay, Alexis Cuello, Elián Irala, Eric Remedi, Iván Leguizamón e Malcom Braida; Adão Bareiro. Técnico: Leandro Romagnoli.

ÁRBITRO – Felipe Gonzalez (CHI).

HORÁRIO – 19 horas.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Estadão Conteúdo