Em jogo com protestos e sem gols, Real Brasília empata com Corinthians

O mandante da partida Real Brasília, que havia perdido os cinco jogos anteriores, somou seu primeiro ponto

Luana Adnet

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB)

Real Brasília e Corinthians, partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino, empataram sem gols neste domingo (2).

O atual campeão brasileiro, Corinthians, vinha de cinco vitórias consecutivas. O mandante da partida Real Brasília, que havia perdido os cinco jogos anteriores, somou seu primeiro ponto.

A jogadora Grazi, do Corinthians, comemorou a marca de 250 jogos pelo Timão. Para homenagear, entrou em campo com a camisa número 250.

O jogo foi, também, a estreia da Camilla Orlando no Real Brasília, que estava atuando como técnica da seleção feminina dos Emirados Árabes Unidos. Em 2021, foi campeã do Brasileirão A2 feminino, pelo Red Bull Bragantino.

Torcida única

Dois dias antes do jogo, foi confirmada a decisão de que o jogo teria torcida única devido ao laudo da Polícia Militar do Distrito Federal.

A torcida do Corinthians, mesmo assim, fez presença no jogo com gritos, sinalizadores e faixas em forma de protesto a decisão da PMDF.