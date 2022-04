Em jogo com duas expulsões, Avaí vence América-MG na estreia do Brasileirão

O time mineiro terminou a partida com nove jogadores em campo por causa das expulsões de Marlon e Matheusinho

Em seu retorno à elite do Campeonato Brasileiro, o Avaí fez a festa dos mais de cinco mil torcedores presentes no estádio da Ressacada, em Florianópolis, na noite deste domingo, ao ganhar do América-MG por 1 a 0. O time mineiro terminou a partida com nove jogadores em campo por causa das expulsões de Marlon e Matheusinho.

Os primeiros três pontos conquistados colocam o Avaí na mesma situação de São Paulo, Coritiba, Corinthians, Atlético-MG, Ceará e Cuiabá. Zerado, o América-MG volta suas atenções para a Copa Libertadores – enfrenta o Atlético-MG na quarta-feira, no Mineirão, pela 2ª rodada.

O primeiro tempo na Ressacada foi morno, com os dois times encontrando dificuldades para criarem boas oportunidades por causa dos passes errados. Tanto que o lance mais emocionante aconteceu apenas aos 42 minutos.

Morato recebeu na meia-lua e ia sair na cara de Jailson, mas foi derrubado por Marlon. O árbitro Luiz Flavio de Oliveira mostrou amarelo, mas voltou atrás e expulsou o lateral do América-MG depois de consultar o VAR. Na cobrança da falta, Jailson evitou o gol de Vinícius Leite.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Patric aproveitou livre dentro da área após cruzamento de Alê, mas a cabeçada saiu rente a trave, perdendo uma chance incrível. A resposta do Avaí foi mortal. Raniele aproveitou bola mal afastada pela zaga e bateu no canto de Jailson para abrir o placar.

A chuva começou a cair forte na Ressacada a partir dos 20 minutos. Para não correr risco de sofrer o empate, o Avaí partiu em busca do segundo gol. Eduardo recebeu de Dentinho, invadiu a área e foi travado na hora da finalização. Ainda nos acréscimos, Matheusinho entrou por cima de Jean Cléber e foi expulso depois do árbitro olhar o VAR.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 19 horas, pela 2ª rodada. O Avaí enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e o América-MG recebe o Juventude, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 0 AMÉRICA-MG

AVAÍ – Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Raniele (Jean Cléber), Bruno Silva, Vinícius Leite (Eduardo), Morato e Muriqui (Bissoli); Copete (Dentinho). Técnico: Eduardo Barroca.

AMÉRICA-MG – Jailson; Patric, Iago Maidana, Germán Conti e Marlon; Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho e Alê (Matheusinho); Pedrinho (João Paulo), Everaldo (Carlos Alberto) e Paulinho Bóia (Felipe Azevedo). Técnico: Marquinhos Santos.

GOL – Raniele, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bissoli (Avaí); Pedrinho e Iago Maidana (América-MG).

CARTÃO VERMELHO – Marlon e Matheusinho (América-MG).

ÁRBITRO – Luiz Flavio de Oliveira (SP).

RENDA – R$ 111.669,00.

PÚBLICO – 5.081 pagantes.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

