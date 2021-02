Em festa, Palmeiras pega Botafogo e viaja parar realizar sonho mundial

PUBLICIDADE

MARCOS GUEDES

SÃO PAULO, SP

Em clima de celebração pelo triunfo na Copa Libertadores, conquistada no último sábado (30) em vitória sobre o Santos, o Palmeiras tem dois compromissos nesta terça-feira (2). A equipe enfrenta o Botafogo, no Allianz Parque, às 16h, e à noite embarca para a disputa do Mundial no Qatar.

Livre de maiores responsabilidades no Campeonato Brasileiro, o time de Abel Ferreira entrará leve em campo. Se não poderá fazer a festa diante de seus torcedores, atuará sem preocupações com a classificação, descansando seus principais jogadores para o sonho da conquista planetária.

Sexto colocado no Nacional, o clube apenas cumpre tabela na reta final da disputa. Com presença assegurada na próxima Libertadores como defensor do título, não tem a necessidade de desgastar ainda mais os atletas em uma temporada que vem sendo bastante puxada.

Diante do Botafogo, figurará provavelmente na escalação o herói da glória sul-americana. O atacante Breno Lopes, que fez o gol do título continental, não pôde ser inscrito no Mundial. Assim, não estará entre os poupados para a competição da Fifa.

“Estou provando que tenho condição de jogar aqui. A partir do momento em que aceitei defender o Palmeiras, estava preparado para todas as coisas. O clube também me deu muita confiança”, afirmou o jogador, com seu nome marcado na história alviverde.

O sorriso do atleta contrasta com o semblante daqueles que ele encontrará nesta terça, em partida que terá transmissão do SporTV (menos para São Paulo) e do Premiere. É de melancolia o clima no Botafogo, cujo rebaixamento à Série B está praticamente sacramentado.

Com apenas 23 pontos em 32 rodadas, a equipe alvinegra ocupa a última colocação na tábua de classificação. São seis derrotas consecutivas. Nos últimos 19 compromissos, a agremiação carioca venceu apenas uma vez.

Assim, mesmo jogando com reservas e sem a responsabilidade de pontuar, o Palmeiras espera manter o astral em alta com uma vitória no dia do embarque para o Mundial. A saída está marcada para as 23h, do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, com chegada ao Qatar na quarta (3).

O time verde estreará na competição no domingo (7), às 15h (de Brasília), disputando semifinal contra o vencedor do duelo entre o mexicano Tigres e o sul-coreano Ulsan Hyundai. Do outro lado da chave, o alemão Bayern espera o Al Duhail, do Qatar, ou o Al Ahly, do Egito.

A decisão está marcada para o próximo dia 11, uma quinta-feira, às 15h (de Brasília). O duelo derradeiro ocorrerá no estádio Education City, em Al Rayyan, mesmo palco da estreia da equipe alviverde no torneio que sonha vencer pela primeira vez.

PALMEIRAS

Jailson; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Emerson Santos, Felipe Melo e Lucas Lima; Breno Lopes, Gustavo Scarpa e Gabriel Silva. T.: Abel Ferreira

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Sousa, Kanu e Rafael Forster; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Davi Araújo, Matheus Nascimento e Rafael Navarro. T.: Eduardo Barroca

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 16h (de Brasília) desta terça-feira (2)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere

As informações são da FolhaPress