Em duelo de líderes, Suns batem Heat e confirmam 1ª vaga nos playoffs da NBA

Cada vez mais confiante na temporada, o Phoenix Suns voltou a mostrar força na noite desta quarta-feira. Em duelo de líderes de conferência, os atuais vice-campeões da NBA derrotaram o Miami Heat, por 111 a 90, fora de casa, e se tornaram o primeiro time classificado para os playoffs. Em Houston, LeBron James brilhou, mas não evitou a derrota do Los Angeles Lakers para o lanterna Rockets.

Em Miami, os Suns novamente jogaram sem o maestro Chris Paul, mas puderam contar com o retorno de Devin Booker. Desfalque nos últimos quatro jogos, por conta dos protocolos da covid-19, ele foi o cestinha da partida, com 23 pontos, nove assistências e oito rebotes. “Nós queríamos deixar um recado claro aqui”, comentou o jogador, referindo-se à atuação da sua equipe. “Sabemos pelo que estamos trabalhando.”

Mikal Bridges também se destacou, com 21 pontos. Deandre Ayton e Cameron Payne anotaram um “double-double” cada, com 19 pontos e 10 rebotes, e 11 pontos e 10 assistências, respectivamente. O técnico do Suns, Monty Williams, não poupou elogios ao desempenho. “Eu falei para eles que foi uma das melhores performances defensivas que já vi. E olha que já estou na NBA por um longo tempo.”

O resultado deixou os Suns com ainda mais folga na condição de melhor campanha do campeonato até agora. São 53 vitórias e apenas 13 derrotas, na liderança disparada da Conferência Oeste. Para efeito de comparação, o Miami Heat, adversário da noite, lidera o Leste, com 44 triunfos e 23 revezes. Com o alto aproveitamento, os Suns anteciparam a vaga nos playoffs.

Ainda longe desta vaga, os Lakers sofreram nesta quarta. Fora de casa, enfrentaram o pior time do Oeste. Mas os Rockets levaram a melhor por 139 a 130, apesar do “triple-double” anotado por LeBron James, com 23 pontos, 14 rebotes e 12 assistências. Russell Westbrook contribuiu com 30 pontos e oito rebotes. Mas a dupla foi ofuscada pelo novato Jalen Green, que anotou 32 pontos, sendo dez somente na prorrogação.

Foi a sexta derrota dos Lakers nos últimos sete jogos. O tradicional time da NBA ocupa apenas a nona colocação da Conferência Oeste, com 28 vitórias e 37 revezes. Já os Rockets aparecem apenas na 15ª e última posição da tabela, com 17 triunfos e 49 derrotas.

Pela Conferência Leste, o Milwaukee Bucks fez a lição de casa. O atual campeão da NBA derrotou o Atlanta Hawks por 124 a 115. Giannis Antetokounmpo voltou a brilhar, desta vez com 43 pontos e 12 rebotes. Khris Middleton registrou 23 pontos e oito assistências, na primeira vitória dos Bucks sobre os Hawks em três jogos nesta temporada.

O sexto triunfo consecutivo dos atuais campeões levou os Bucks para a vice-liderança do Leste, com 42 triunfos e 25 derrotas. Estão atrás somente do Miami Heat. O Atlanta é apena o 10º, com 31 vitórias e 34 revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 101 x 115 Boston Celtics

Detroit Pistons 108 x 114 Chicago Bulls

Miami Heat 90 x 111 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 124 x 115 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 132 x 102 Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans 102 x 108 Orlando Magic

Houston Rockets 139 x 130 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 104 x 119 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 77 x 107 New York Knicks

Utah Jazz 123 x 85 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 100 x 106 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 115 x 109 Washington Wizards

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x Golden State Warriors