Em clássico apático e sem gol, Palmeiras mantém escrita contra o São Paulo no Morumbis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Num jogo de raras chances claras de gol, muitos erros de passe e excesso de faltas violentas, São Paulo e Palmeiras empataram nesta segunda-feira (29) por 0 a 0, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado pela quarta rodada do Nacional foi ruim para os dois lados, mas pior para os tricolores, que em casa não vencem o adversário pela competição há sete anos, desde 2017, quando fizeram 2 a 0.

Agora, são sete partidas de jejum no clássico, com quatro empates e três vitórias dos visitantes.

Foi, ainda, o terceiro encontro entre as equipes nesta temporada. Todos terminaram sem um vencedor.

No Paulista, o placar foi 1 a 1. Na decisão da Supercopa do Brasil, novo empate no tempo regulamentar, 0 a 0 –na decisão por pênaltis, porém, os são-paulinos levaram a melhor e ganharam por 4 a 2.

O resultado desta segunda-feira manteve as duas equipes na segunda metade da tabela do Brasileiro. Na estreia do técnico Luis Zubeldia no comando do São Paulo em jogos pelo Nacional, o São Paulo somou seu quarto ponto na competição, com um empate, uma vitórias e duas derrotas, sequência que deixa o time na 14ª colocação.

Em 12º, Palmeiras tem um ponto a mais, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

As duas equipes, agora, voltam a campo na quinta-feira (2) pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe tricolor encara o Águia de Marabá, do Pará, fora de casa. O Palmeiras, por sua vez, duela contra o Botafogo de Ribeiro Preto, no Allianz Parque.

Pelo Brasil, o próximo compromisso do São Paulo será contra o Vitória, em Salvador, enquanto a equipe de Abel Ferreira viaja para encarar o Cuiabá, ambos no próximo domingo (5).

Estádio: MorumBIS, em São Paulo (SP)

Público: 55.694

Renda: 3.444.111,00

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa-ES)

Cartões amarelos: Calleri, Michel Araújo, Diego Costa e Igor Vinícius (SAO) e Murilo, Endrick e Gustavo Gómez (PAL)

SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Diego Costa e Welington (Michel Araújo); Bobadilla, Alisson e Luciano (James Rodríguez); André Silva (Ferreira) e Calleri. T.: Luis Zubeldía

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estevão (Luis Guilherme), Endrick (Rony) e Flaco López (Lázaro). T.: Abel Ferreira