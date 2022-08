Em Brasília, Cruzeiro só empata com a Chapecoense e perde 100% como mandante

A partida marcou a estreia do terceiro uniforme do time mineiro. A equipe perdeu os 100% de aproveitamento como mandante

Por Filipe Fonseca e Pedro José Santana*

Os 22 mil cruzeirenses que foram ao Estádio Mané Garrincha neste sábado (13) viram o Cruzeiro empatar com a Chapecoense por 1 a 1, em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Os gols foram marcados por Felipe Ferreira, para o time catarinense (no primeiro tempo), e Lucas Oliveira (na etapa final) para a Raposa.

Foto: Filipe Fonseca

Com o resultado, o líder Cruzeiro terminou a 24º rodada com 53 pontos e tem o acesso para a Série A de 2023 encaminhado. São 10 pontos a mais que o vice-líder Bahia. Já os catarinenses estão na 15ª colocação, com 26 pontos, ainda em busca de sair da ameaça de rebaixamento. Apenas três pontos os separam da zona cruel.

A partida marcou a estreia do terceiro uniforme do time mineiro. A equipe perdeu os 100% de aproveitamento como mandante, e agora tem 12 jogos, 11 vitórias e 1 empate.

O jogo

A partida começou com pressão do Cruzeiro nos cinco primeiros minutos, mas foi a Chapecoense que abriu o placar aos 6’. Willian Popp tocou para Felipe Ferreira, que bateu no canto direito do goleiro Rafael Cabral. 1 a 0 para o Índio Condá, jogando um balde de água fria na torcida Celeste.

O placar não era condizente com as estatísticas, mesmo perdendo o jogo, a equipe alviazul seguia criando chances e buscando o empate, porém as finalizações não eram suficientes para vencer o goleiro Saulo da Chapecoense.

Após o gol, o jogo ficou mais faltoso. Aos 27’, o atacante Luvannor assustou o time verde depois de chute com o pé esquerdo, mas Saulo fez uma grande defesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Léo tomou cartão amarelo após demorar para bater falta no campo de defesa da Chapecoense. A pressão do Cruzeiro seguiu até o fim do primeiro tempo, mas não foi suficiente para empatar a partida.

Empate anunciado

Foto: Jonas Pereira

Os 45 minutos finais se iniciaram com boas chances pelos dois lados do campo, os jogadores da Chapecoense sabiam da importância dos três pontos para ficar ainda mais distante do Z-4, assim, começaram pressionando o Cruzeiro nos primeiros minutos da segunda etapa.

O técnico Paulo Pezzolano tirou Matheus Bidu para colocar Wesley na volta para o segundo tempo. A conversa surtiu efeito na equipe, que logo com 4 minutos da etapa complementar, empatou a partida. O zagueiro Lucas Oliveira cabeceou, depois de cruzamento de Chay, e igualou o placar. 1 a 1 no Mané Garrincha

A pressão estabelecida no primeiro, continuou no segundo, e, após o gol, aumentou. O gol do Cruzeiro parecia estar maduro, com um esquema de colocar jogadores ao centro e utilizar a bola aérea, o time de Pezzolano teve 19 finalizações durante a partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bruno Rodrigues chutou forte de fora da área aos 12 minutos, para grande defesa do arqueiro alviverde. Zé Ivaldo também cabeceou com perigo no gol do time catarinense, mas não foi suficiente para passar a frente no marcador.

A Chapecoense chegou a finalizar com perigo aos 23’, Matheus Bianchi pegou a sobra na entrada da área, chutou forte para uma grande defesa do goleiro Rafael. Após isso, a pontaria de ambos os times deixavam a desejar.

Aos 49’, o Cruzeiro chegou com perigo, Bruno Rodrigues empurrou para dentro do gol, mas a bola pegou em sua mão e o árbitro anulou o lance. Sem tempo pra mais nada, Sávio Pereira Sampaio apitou o fim de jogo. Cruzeiro 1 x 1 Chapecoense.

Estreia da nova contratação

A estreia do lateral direito Wesley Gasolina foi vista com bons olhos pelos torcedores e elenco, o jovem de 22 anos estreou com a camisa do Cruzeiro na tarde de hoje. Apesar do empate, a nova contratação gerou amplitude no corredor lateral, chegando ao fundo para dar bons cruzamentos e gerar chances para a equipe celeste. O atleta contribuiu para a agressividade e pressão do Cruzeiro na segunda etapa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Próximos jogos

O Cruzeiro enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre (RS), no próximo domingo (21), às 16h. Já a Chapecoense recebe o Brusque em Chapecó (SC), no sábado (20), às 16h30.

Ficha técnica

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 2º TURNO – 24ª RODADA

CRUZEIRO 1 x 1 CHAPECOENSE

13/08/2022 – ARENA BRB MANÉ GARRINCHA – BRASÍLIA/DF

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistente 1: Lucas Costa Modesto (FIFA/DF)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

Quarto Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Público: 22.432

Renda: R$ 1.816.425,00

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gols:

Lucas Oliveira (Cruzeiro)

Felipe Ferreira (Chapecoense)

Cartões:

Pablo Oliveira – A; Léo – A; Saulo – A; (Chapecoense)

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock; Matheus Bidú (Wesley Gasolina), Filipe Machado, Neto Moura (Rodolfo), Chay (William Oliveira), Daniel Jr (Rafa Silva); Bruno Rodrigues, Luvannor (Edu).

Técnico: Paulo Pezzolano

CHAPECOENSE

Saulo; Ronei, Léo, Xandão, Fernando; Pablo Oliveira (Marcelo Freitas), Matheus Bianqui, Darlan (Frazan); Felipe Ferreira (Thomás), Alisson (Kevin); William Popp (Chrystian).

Técnico: Marcelo Cabo

*Supervisão de Luiz Claudio Ferreira