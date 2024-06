Em 2016, Brasil também empatou na estreia da Copa América nos EUA e não passou da 1ª fase

Por Marcelo Cavalcanti

Agência de Notícias UNICEUB

Há oito anos, a Seleção Brasileira também empatou na estreia da Copa América (realizada nos Estados Unidos). Como na quarta, em que empatou sem gols contra a Costa Rica, o Brasil não saiu do zero quando enfrentou no dia 4 de junho o Equador.

A equipe, dirigida por Dunga, depois venceria o Haiti por 7 a 1 e perderia por 1 a 0 do Peru. Os resultados fizeram com que a equipe nacional não passasse da primeira fase.

Primeiro tempo

Na quarta, o Brasil começou com todo o protagonismo esperado, porém sem chegar com tanto perigo assim ao gol de Sequeira.

A posse de bola de 75% era muitas vezes improdutiva. Porém, aos 30 minutos em uma falta cobrada por Raphinha, Rodrygo desviou para trás e o zagueiro Marquinhos fez a alegria dos torcedores brasileiros.

Mas a alegria durou pouco, em intervenção do VAR, foi marcado impedimento de Marquinhos.

Brasil fez jogo travado contra Costa Rica. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Pelo menos isso serviu para incendiar um pouco o jogo e acordar o time brasileiro que aos 41 minutos chegou ao ataque com Lucas Paquetá que foi até a linha de fundo e chutou a bola em cima da defesa costa-riquenha, onde os jogadores pediram efusivamente para o Árbitro mexicano Cesar Ramos ir no VAR, porém não foi necessário.

Desespero

O Brasil voltou mordendo e pressionando a Costa Rica, mas sem conseguir realmente finalizar as jogadas com tanta efetividade, o melhor lance foi outro chute de Lucas Paquetá, que dessa vez passou pela defesa, porém carimbou o poste.

Endrick e Savinho

Aos 70 minutos, Endrick e Savinho entram para a saída de Vinícius Jr e Raphinha. Com o esquema ficando com Rodrygo pela esquerda, Paquetá como armador, Savinho pela direita e Endrick centralizado na frente.

Aos 72 minutos, o lateral direito Quirós quase marcou contra o próprio patrimônio em cruzamento de Savinho e exigiu uma boa defesa de Sequeira, sendo um dos únicos chutes a gol do Brasil no jogo.

Se a Seleção Brasileira apostou na juventude, a Costa Rica apostou na experiência. Joel Campbell veio a campo em sua 140° partida pela seleção costa-riquenha sendo o último remanescente do time histórico de 2014 que chegou as quartas de final da copa do mundo.

Faltando poucos minutos para o apito final, a equipe brasileira começou a ir pro abafa e aos 84 minutos Rodrygo é acionado no ataque e ganha uma dividida do goleiro na entrada da área, mas o jogador cruzou para trás e a defesa da Costa Rica logo se recuperou e afastou a bola.

Após a placa de acréscimos subir indicando mais 5 minutos, em bola tocada dentro da área costa-riquenha, Bruno Guimarães recebeu livre e bateu de primeira, porém passou por cima do gol.

Depois desse lance, fim de jogo no SoFi Stadium na Califórnia. Brasil soma 1 ponto e fica atrás da Colômbia que venceu o Paraguai por 2×1 e assume momentaneamente a liderança do grupo D.