Eliminação do Palmeiras na Libertadores bate recorde e vira maior ibope da história da ESPN

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SERGIPE (FOLHAPRESS) – A ESPN está comemorando os resultados da segunda partida entre Palmeiras e Boca Juniors (ARG), que definiu o segundo finalista da Libertadores da América 2023.

Exibido com exclusividade na TV por assinatura, a partida conseguiu o maior ibope da história do canal esportivo desde que chegou no Brasil, em 1994.

Segundo dados exclusivos obtidos pelo F5, referentes ao Ibope PNT da TV paga, a partida de futebol narrada por Paulo Andrade, com comentários de Gian Oddi e Zinho, conseguiu média de 16 pontos de Ibope com picos de 18.

O jogo foi líder isolado na TV por assinatura. O segundo colocado é o canal Viva. O pico foi justamente na disputa dos pênaltis, que fez o Boca passar para a finalíssima.

Incluindo as TVs abertas, o jogo venceu Record e SBT, e só perdeu para a Globo, que mostrou as novelas “Terra e Paixão” e “Todas as Flores”. Trata-se também do maior pico de ibope da TV paga em 2023. Ao todo, somente na TV paga, o jogo conseguiu alcançar 1,9 milhões de domicílios.

Com o resultado, a ESPN conseguiu a segunda maior-dia de todos os tempos e conseguiu impulsionar outros programas, que vieram na sequência da partida.

O debate pós-jogo Linha de Passe, comandado por Daniela Boaventura, e participações de André Kfouri, Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi e Vitor Birner, conseguiu seu maior ibope da história desde a criação do programa, em 1999, com 6 pontos de média.

Já o SportsCenter 4, que fechou a programação ao vivo e teve comando de Edu Elias, conseguiu 2 pontos de média e liderou na TV paga entre todos os canais com folga.

A final da Libertadores da América está marcada para o dia 4 de novembro, no Maracanã (RJ). Fluminense e Boca Juniors será transmitida pela Globo na TV aberta, na TV paga pela ESPN e o Star+ pelo streaming.