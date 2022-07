Eliminação do Brasiliense na Série D termina em confusão e invasão da torcida

Um dos alvos da torcida foi o zagueiro Badhuga, que falhou na origem do gol do time capixaba, e acabou acertado por uma ‘voadora’

Terminou de forma frustrante e vergonhosa a campanha do Brasiliense na Série D do Brasileiro. Após empate em 1 a 1 contra o Nova Venécia-ES, a torcida organizada Facção Brasiliense invadiu o gramado do Abadião, com a tentativa de agredir os jogadores e invadir o vestiário do time capixaba. Na ida, o Brasiliense havia pedido por 3 a 1 e precisava vencer por três gols de diferença para conquistar a classificação de forma imediata. Com o resultado frustrante, o time dá adeus à Série D.

A invasão dos torcedores aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo – seriam seis minutos a mais de acréscimos. Um dos alvos da torcida foi o zagueiro Badhuga, que falhou na origem do gol do time capixaba, e acabou acertado por uma “voadora” por um dos invasores.

Foto: Reprodução/ TV Brasiliense

Apesar da agressão aos atletas e à tentativa de invasão do vestiário do Nova Venécia por parte dos vândalos, o batalhão de choque demorou a agir. O pouco policiamento apenas protegeu o quarteto de arbitragem, com alguns dos policiais ficando do lado de fora do gramado, observando as cenas lamentáveis. Somente após cinco minutos da confusão, quando boa parte dos jogadores já havia entrado no vestiário, foi que os policiais começaram a dispersar os invasores.

Após a partida, o mandatário do clube, o ex-senador Luiz Estevão, entrou no campo e pediu para que os torcedores deixassem o gramado. Ainda assim, bombas e morteiros continuavam a ser explodidos nas cercanias do estádio.

Vale ressaltar que o Brasiliense entrou na segunda fase com a segunda melhor campanha da Série D. Contudo, como perdera no jogo da ida por 3 a 1, o time teria que reverter o placar, no estádio Abadião. Contudo, nos 15 jogos disputados em toda a campanha, o time não havia feito três gols em um único jogo, o que deixava a situação complicada ao clube do DF.

Dez anos

Com a eliminação, o futebol de Brasília irá completar, no ano que vem, uma década longe da Série C do Brasileiro. O próprio Brasiliense foi a última equipe a disputar a famigerada Terceirora, em 2013, quando foi rebaixado naquele ano, após derrota para o Cuiabá – que hoje está na elite do futebol brasileiro.

Nas primeiras divisões, o futebol de Brasília não conta com um representante desde 2010, quando o Brasileiense foi rebaixado da Série B para a Terceirona. Na Série A, a última vez que o DF teve um representante foi em 2005, com o próprio time amarelo.

O Brasiliense está garantido na Série D do ano que vem, graças ao título da Candangão deste ano, sobre o Ceilândia, que também disputará a competição na próxima temporada.