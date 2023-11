Eleições no Corinthians têm policiamento reforçado e começam com calmaria

A Comissão Eleitoral realizou os testes prévios e liberou o acesso dos sócios, que poderão votar até 17h. A apuração começará na sequência

As eleições no Corinthians para definir o próximo presidente e os 200 conselheiros começaram sem agitação, apesar do clima de tensão no ar que resultou em policiamento reforçado no Parque São Jorge.

A votação foi aberta neste sábado (25) às 9h04 (de Brasília). A Comissão Eleitoral realizou os testes prévios e liberou o acesso dos sócios, que poderão votar até 17h. A apuração começará na sequência.

Os dois candidatos já estão no local. Candidato da situação, André Luiz Oliveira, o André Negão, chegou primeiro, enquanto Augusto Melo, nome da oposição, entrou no ginásio Wlamir Marques pouco antes do início do pleito.

Além do novo presidente, a eleição definirá os 200 conselheiros do triênio 2024-2026. São 16 chapas concorrendo às vagas.

O anúncio do próximo mandatário está previsto para 18h. São esperados cerca de 4,5 mil sócios, embora o número de associados aptos ultrapasse os dez mil.

APÓS A TEMPESTADE

O dia começou com calmaria, embora a véspera tenha sido caótica. Ontem, o Parque São Jorge amanheceu com muros pichados e balas alojadas na fachada, que levantaram dúvidas sobre a manutenção da data do processo eleitoral, e terminou com derrota por goleada na Neo Química Arena.

As imediações do Parque São Jorge foram tomadas por apoiadores dos dois presidentes. Integrantes das chapas “travam” um duelo à parte de bandeiras e faixas, contando com carro de som e presença de torcidas organizadas.

A Polícia Militar colocou um grande contingente nas ruas, enquanto seguranças lotam a sede social do Corinthians. Profissionais privados fazem o monitoramento interno a cada cinco metros nas dependência do clube.

O delegado Cesar Saad, do Drade, marcou presença no local. Ele conversou com integrantes da Arquibancada 85, chapa de organizados com presença majoritária dos Gaviões da Fiel, e depois ficou circulando no Parque São Jorge. A principal organizada do clube fez uma convocação geral para protestar contra a situação, que começou por volta das 11h.