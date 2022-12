Eden Hazard anuncia que não jogará mais pela Bélgica

Sua última partida foi disputada contra a Croácia (0-0) em 1º de dezembro, quando entrou nos minutos finais para tentar evitar a eliminação

O astro Eden Hazard anunciou nesta quarta-feira (7) em seu perfil no Instagram que não jogará mais pela seleção Bélgica, poucos dias após a eliminação do país na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar-2022.

“Obrigado por seu amor. Obrigado por seu apoio inigualável. Obrigado por toda essa alegria compartilhada desde 2008. Decidi encerrar minha carreira internacional. A sucessão está pronta.. Vou sentir saudades”, escreveu o jogador do Real Madrid de 31 anos.

O capitão da Bélgica disputou 126 partidas pela seleção e fez 33 gols.

Sua estreia aconteceu em novembro de 2008, contra Luxemburgo, quando tinha 17 anos e 316 dias.

Sua última partida foi disputada contra a Croácia (0-0) em 1º de dezembro, quando entrou nos minutos finais para tentar evitar a eliminação da Bélgica no Mundial.

