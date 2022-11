Dorival Jr anuncia saída do Flamengo após decisão da diretoria

O pronunciamento de Dorival, em longo vídeo postado no Instagram, aconteceu horas depois da divulgação da sondagem ao técnico Vítor Pereira

Dorival Jr não é mais técnico do Flamengo. Em postagem nas redes sociais na noite desta sexta-feira (25), o treinador se despediu do atual campeão da Copa do Brasil e Libertadores e explicou que a diretoria optou por uma troca no comando técnico rubro-negro.

O pronunciamento de Dorival, em longo vídeo postado no Instagram, aconteceu horas depois da divulgação da sondagem ao técnico Vítor Pereira, ex-Corinthians, pelo Flamengo.

“Cheguei em 10 de junho no Clube de Regatas Flamengo e para mim foi uma emoção única. O que vivemos juntos, o que aconteceu a partir daí, o impulsionamento que ganhamos com a participação de cada um de vocês foi algo que me impressionou e que marcou minha vida, carreira e história. Jamais vou esquecer do jogo do Atlético-MG para frente e principalmente daquele domingo em que todos nós nos reunimos no centro do Rio de Janeiro”, iniciou Dorival Jr, que levantou dois títulos pelo Rubro-Negro.

Dorival deixou claro que o fim de sua passagem pelo clube carioca deve-se a uma opção da diretoria e que já planejava a temporada 2023. O técnico, agora livre no mercado da bola, ainda agradeceu à torcida pelo apoio no decorrer de 2022.

“Quero tentar esclarecer apenas dois aspectos. Primeiro: desde a minha chegada ao Flamengo, minha única preocupação foi dedicado a esse clube. Disse à diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente. Financeiramente, não seria um problema a renovação. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse seria um momento de mudança. Quero deixar um agradecimento a todos os jogadores, funcionários do clube, que fizeram o nosso dia a dia leve. Eu carrego no coração toda a história e participação de cada um de vocês”, completou.

Com a saída de Dorival, o Flamengo tem o caminho livre para seguir as negociações com Vítor Pereira. Segundo apurou o UOL, o português, que está na Bahia, de férias, gostaria de trabalhar no Fla. Além disso, informação dessa negociação chegou ao Corinthians e causou incômodo. Isso porque ele não permaneceu no Timão por questões familiares e afirmou que gostaria de ter continuado. Após a saída, Fernando Lázaro foi o escolhido como substituto.