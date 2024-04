Dois torcedores detidos durante PSG-Barça por racismo e saudações nazistas. Veja o vídeo:

Dois espectadores do jogo da Liga dos Campeões em que o Barcelona venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 2, na capital francesa, foram detidos por insultos racistas e por defenderem crimes de guerra, anunciaram nesta quinta-feira (11) as autoridades.

“As forças de segurança (…) realizaram duas detenções: apologia de crime de guerra e insultos públicos de natureza racista”, informou a polícia municipal de Paris na rede social X.

O órgão adicionou a sua mensagem a captura de tela de um vídeo, publicado nas redes sociais, em que um torcedor do Barça é visto imitando os gritos e gestos de um macaco e outro fazendo a saudação nazista.

Des supporters barcelonais présents au stade font des saluts n*zi et insultent de « singe » des supporters parisiens. 😐 pic.twitter.com/XHLBDxOAo6 — 𝒀𝑨𝑺𝑬𝑬𝑵 🇩🇿 (@YaseenPvris) April 10, 2024

A polícia não especifica na sua mensagem se estas são as pessoas detidas, mas, segundo uma fonte próxima do caso, os dois espectadores detidos são torcedores espanhóis e do Barça.

Por incidentes semelhantes ocorridos durante uma partida entre PSG e Juventus no Parque dos Príncipes, a justiça francesa condenou dois torcedores italianos em janeiro de 2023 a multas de até 4.000 euros (cerca de R$ 22.000 pela cotação atual).

A partida das quartas de final da Liga dos Campeões entre Barça e PSG foi disputada na quarta-feira sob forte esquema policial, após ameaças feitas pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

