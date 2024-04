Morre O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, aos 76 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

OJ Simpson, ex-jogador de futebol americano, morreu ontem (10), em Las Vegas, após batalha contra o câncer.

“No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o câncer. Ele estava cercado por seus filhos e netos”, escreveu a família na conta oficial de OJ no Twitter.

OJ lutava contra o câncer de próstata nos últimos anos, mas sua saúde piorou recentemente. Ele chegou a ser internado e recebeu cuidados paliativos nos últimos meses.

O ex-jogador atuou na principal liga de futebol americano entre 1968 e 1979. Apesar se ser um dos astros da história da NFL, ele nunca conquistou um Super Bowl.

Ele teve passagens por franquias como Buffalo Bills e San Francisco 49ers. Em 1973, OJ se tornou o primeiro jogador a correr mais de duas mil jardas em uma temporada.

Simpson também ganhou as manchetes com o que ficou conhecido como ‘o julgamento do século’. Ele foi julgado pelo duplo assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo, Ron Goldman, em 1994.

OJ se declarou inocente e foi absolvido em 1995, mas dois anos depois perdeu um julgamento civil. Ele foi condenado a pagar 33,5 milhões de dólares por danos.