Direto de SP: Tricolor vence Palmeiras pela Copa do Brasil e tensão termina em pagode

No final, eles vibrariam com uma vitória do São Paulo contra o rival Palmeiras, por 1 a 0, pela Copa do Brasil

Por Marcello Hendriks (texto e fotos), direto de São Paulo (SP)

Agência de Notícias do CEUB/Jornal de Brasília

As luzes do Morumbi se acendiam e a torcida chegava. A característica arquibancada vermelha do estádio se enchia com torcedores tricolores preparados para pularem e cantarem para espantarem o frio de 15 graus que começava a aumentar. No final, eles vibrariam com uma vitória do São Paulo contra o rival Palmeiras, por 1 a 0, pela Copa do Brasil.

A medida que o sol abaixava, o clima aumentava, afinal, era dia de clássico Choque-Rei pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo era às 19h30. Para o trânsito da capital paulista, houve quem tinha certeza de que chegaria atrasado.

O agasalho nem sempre acompanhava quem chegava ao Morumbi, porém alguma coisa, nem que fosse apenas o coração e a esperança de vitória em casa, os caracterizava como torcedores do São Paulo.

E dentre os são paulinos que chegavam aos poucos, um que chamou a atenção, foi um que já estava em pé havia horas, um torcedor que não estava nas arquibancadas torcendo e sim, trabalhando.

Um homem de colete laranja, com o número 376 nas costas e máscara no queixo para comer as comidas que carregava em sacos plásticos. Esse era André Gustavo Ribeiro, de 51 anos, orientador na área de imprensa, que quando me viu, logo perguntou o palpite para o jogo.

Começou ali um papo sobre futebol, estádios e jogadores.

“Eu gosto de trabalhar no Morumbi por causa do São Paulo”, disse.

Eu ainda lhe perguntei o placar do jogo. No começo, ele dizia que seria 1 a 0 para o São Paulo, pois afirmava que o Palmeiras era favorito nos dois jogos, mas a esperança na vitória tricolor tinha que existir. Ele estava certo.

Após alguns minutos de conversa e jujubas oferecidas, nos despedimos e ele mudou o placar, desta vez 2 a 0 para o seu time.

Mesmo com vaias e aplausos, o placar não sai do zero

Com vaias para o Palmeiras e aplausos para o São Paulo, a torcida são paulina já tinha entrado e os jogadores aquecidos, o ambiente estava pronto para o clássico.

O juiz apitou o início do jogo e aquele clima de selfies, conversa e pagode, que tocava ao fundo, mudou para a tensão típica de um jogo de futebol. Com xingamentos aos erros e cantorias para empolgar, as pessoas presentes no Morumbi viviam um dia de clássico.

No primeiro tempo, houve ataques de ambos os lados, as duas equipes chutaram pelo menos cinco vezes ao gol. No começo, o Palmeiras foi melhor, porém o tempo passou e o tricolor começou a visitar mais o ataque.

E em uma dessa visitas, a melhor da primeira etapa, Calleri driblou o goleiro Weverton mas bateu por fora das redes, o que fez os torcedores tricolores levarem as mãos a cabeça. Os times continuavam a criar mas a rede não balançou do lado certo nos primeiros 45 minutos.

Tudo terminou com um brilho e um pagode

No segundo tempo, a temperatura caía.

Já dentro de campo, o clima era quente e logo no início do segundo tempo, Caio Paulista invadiu a área palmeirense, porém finalizou para fora. Nesse ambiente, André trabalhava de costas para o jogo, mas não conseguia resistir e as vezes virava para ver o que acontecia com o seu tricolor.

Aos 33 minutos, o São Paulo chegou a grande área, onde Juan tocou para Wellington Rato sem goleiro parar na defesa do zagueiro palmeirense Luan em cima da linha, o clima era de que era questão de tempo até o Tricolor marcar.

E foi, três minutos depois, o mesmo Wellington Rato que havia perdido o gol, passou para Rafinha, que finalizou forte de fora da área com desvio de quem a minutos atrás havia sido o herói, Luan, e terminou no fundo da rede.

O gol do Rafinha fez não só o lateral brilhar mas todo o Morumbi, que após o gol, ascendeu as luzes de seus celulares e fez os 54.593 presentes cantaram mais forte.

O tempo passava, o grito aumentava e o placar do jogo no Morumbi, que de um lado estava apagado e do outro lado mostrava 1 x 0 para o São Paulo, refletiu o que foi o segundo tempo, com o Palmeiras menos brilhante e o com o Tricolor com o brilho da vitória exposto no rosto de todos que acompanhavam o Choque-Rei.

E aquele pagode, que tocava no início do jogo, voltou a tocar no final, porém dessa vez com outra sensação.

Final de jogo: São Paulo 1 a 0 Palmeiras. O tricolor precisa de um empate para seguir adiante na Copa do Brasil para a semi.