Devido às eleições, final da Sul-Americana pode sair de Brasília

A cidade de Córdoba, na Argantina, já se apresentou como possibilidade para sediar a final da competição no dia 1º de outubro

A Arena BRB/Mané Garrincha estava confirmada para receber a final da Copa Sul-Americana 2022, marcada para 1º de outubro. Entretanto, a Conmebol está reavalidando a decisão, já que, no dia seguinte, acontecem as eleições gerais no Brasil.

O Conselho da Conmebol, formado pelos presidentes das 10 associações participantes da Sul-Americana, vai se reunir no dia 7 de julho, em Cáli, Colômbia, para decidir onde será o jogo. Por enquanto, apenas uma cidade se candidatou para receber a decisão: Córdoba, na Argentina, mas até a data da reunião, outras candidaturas podem ser feitas.

Caso isso aconteça, a capital federal receberia a decisão de 2023. No ano passado, a decisão, que foi entre Athletico e Bragantino, aconteceu no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai, e o Furacão levou a melhor.