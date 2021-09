David Luiz se emociona em apresentação no Flamengo: ‘O projeto é sólido’

Na entrevista coletiva, o atleta revelou os motivos que o levaram a assinar com a equipe carioca e se emocionou no início da conversa

Nesta segunda-feira, o Flamengo apresentou, de maneira oficial, o zagueiro David Luiz. O anúncio da contratação já havia acontecido nas redes sociais do clube, mas o defensor vestiu a camisa rubro-negra no CT Ninho do Urubu pela primeira vez. Na entrevista coletiva, o atleta revelou os motivos que o levaram a assinar com a equipe carioca e se emocionou no início da conversa.

“É com imenso prazer e sem dúvida nenhuma tocando meu coração que eu falo que sou jogador do Flamengo. Quero agradecer ao presidente, ao Marcos (Braz) e todas pessoas que fizeram parte da realização desse sonho. A gente não decide nada sozinho, o que temos de mais importante na vida são as pessoas e foram muitas que me ajudaram, me guiaram e me mostraram o quão grande seria viver esse novo gigantesco desafio. Todos os desafios que encaro com honestidade. O Marcos bem disse do tempo que tomamos para decidir, pois são decisões grandes de vida, mas bem pensadas”, disse David Luiz, antes de completar:

“Quando você decide em paz, com certeza, você tem uma decisão em paz e totalmente feliz. Essa foi minha decisão, dos meus desafios e sabendo o tamanho do projeto e do Flamengo. O projeto é sólido. O Flamengo sempre foi grande e sempre será grande. Mas hoje ele é grande e consegue dar coisas grandes justamente por esse projeto grande. Quero agradecer por ter pessoas capacitadas ao meu lado, que fizeram isso acontecer. Desde o primeiro instante que eu senti a torcida do Flamengo e o amor dessa torcida, mesmo sem ser jogador, isso tocou meu coração e me fez estar aqui hoje”, prosseguiu o zagueiro.

David Luiz comentou sobre a adaptação com o elenco rubro-negro e revelou um “entrosamento antigo” com alguns. “Acho que minha adaptação vai ser muito fácil. Conheço inúmeros jogadores do elenco, mas dá para ver o que exala nesse grupo. Exala alegria, paixão e é muito fácil entrar em uma atmosfera que já está totalmente encaixada no contexto positivo”, afirmou.

Além disso, o zagueiro comentou sobre as primeiras impressões do Flamengo. Nelas, David Luiz foi muito incisivo ao confirmar que já teve oportunidade de conhecer pessoas que trabalhavam no clube. Vale destacar, também, que ele lembrou de um dia especial, mas fez questão de não revelar de imediato o episódio em evidência.

“Tiveram inúmeros momentos que eu tive oportunidade de conhecer pessoas que trabalhavam no Flamengo e desempenhavam esse trabalho. Quando a gente começou a falar disso, foi um dia especial que vocês ainda vão saber quando foi (risos)”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, David Luiz espera ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrear com a camisa do Flamengo. No entanto, mesmo que estivesse regularizado, o zagueiro não poderia atuar no próximo compromisso. Isso porque, ao contrário do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o defensor perdeu o prazo de inscrições da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o rival será o Grêmio, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela rodada de volta das quartas de final.

Estadão Conteúdo