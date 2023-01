Danilo completa transição para zaga e aumenta dúvida na lateral da seleção

Danilo já vinha atuando na zaga de forma esporádica antes da Copa do Mundo. O movimento de ‘oficialização’ da mudança de posição após o Qatar

Eder Traskini

O brasileiro Danilo, que participou da última Copa do Mundo como lateral-direito da seleção, migrou da sua posição de origem para a zaga na Juventus e hoje é visto pelo clube e seu estafe como um zagueiro.

Danilo já vinha atuando na zaga de forma esporádica antes da Copa do Mundo. O movimento de ‘oficialização’ da mudança de posição após o Qatar já era previsto por seu estafe.

Aos 31 anos, Danilo quer jogar mais uma Copa. Como lateral-direito, ele esteve no grupo de Tite em 2018 e 2022. A mudança aumenta a incógnita na lateral direita do Brasil para 2026. Danilo foi o titular no Qatar e Daniel Alves, aos 39 anos, o reserva. O jogador da Juventus poderia continuar na função no próximo Mundial.

A Juventus joga com uma linha de três defensiva. Danilo começou a ser utilizado pelo lado direito diante do esquema tático, foi bem e passou a aparecer mais frequentemente na função. Na ‘terra dos zagueiros’, Danilo tem sido elogiado em sua nova posição.

A Itália é historicamente um dos maiores berços de zagueiros do mundo e o brasileiro tem se destacado no torneio nacional. Danilo não irá recusar a lateral da seleção brasileira caso seja convocado para a função. A falta de minutos no setor aliada à idade já avançada em 2026, 35 anos, deve diminuir as chances do brasileiro na lateral.

Danilo é o líder da equipe, ele compactou a Juventus em momentos difíceis Giuseppe Bergomi, ex-zagueiro campeão do mundo com a Itália em 82.

Danilo se tornou líder e vice-capitão da Juventus, usando a braçadeira quando Bonucci não está em campo. A tendência é que o brasileiro assuma de vez a capitania em breve. Na Itália, o jogador tem sido elogiado pelos jornais locais: “Comanda Danilo”, escreveu o Corriere Torino, e “Não há Juventus sem Danilo”, estampou o Tuttosport