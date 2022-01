CUFA-DF abre inscrições para a campeonato de Basquete de Rua

As inscrições são gratuitas e vão até 15/01 no site oficial da CUFA-DF

Luciana Costa

[email protected]



A Liga Internacional de Basquete de Rua (LIIBRA) está com inscrições abertas até o 15/01 para a temporada de verão do campeonato, com jogos previstos para janeiro e fevereiro de 2022. Idealizado pela Central Única das Favelas (CUFA-DF), o projeto veio para promover a valorização e difusão da cultura do basquete 3×3 nas periferias do Distrito Federal e entorno. Além do esporte, a cultura hip hop marca presença na programação do evento.

Um dos torneios mais tradicionais do Brasil terá jogos abertos ao público, dos dias 16 de janeiro a 13 de fevereiro a partir das 9h, no Sesc de Taguatinga Norte. Para inscrever os times e conferir o regulamento e cronograma do projeto, basta acessar o site oficial da CUFA-DF. Vale lembrar que os jogadores devem residir no DF ou entorno e ter no mínimo 16 anos, porém não haverá limite máximo de idade para participar da Liga.

Ao todo, serão 36 times de diferentes Regiões Administrativas, sendo 32 masculinos e 4 femininos. Nove pessoas devem compor a equipe, sendo seis atletas e três para a equipe técnica. Entretanto, as equipes podem inscrever com até dia 15/01, pelo menos, com quatro atletas, os demais nomes devem ser apresentados para a organização até 21/01.

Trazer oportunidade aos jovens talentos é o principal objetivo, assim como, incentivar a participação da juventude em atividades de cultura e lazer. Para o presidente da CUFA-DF, Bruno Kesseler, “o campeonato é uma vitrine de talentos urbanos que, na maioria das vezes, não alcançam a visibilidade necessária para iniciar uma carreira profissional, pensando nisso, além dos jogos tradicionais, também teremos campeonato de enterradas e manobras”.

Paulo Souza, 23, mais conhecido como Street, joga basquete desde criança e já inscreveu o time no torneio. Ele acredita que uma das formas de fomentar a cultura é “você estar no ativo, jogando nas quadras e se reunir com a galera”, porque, como no caso da CUFA, “quem faz os eventos de basquete de rua une também com o hip hop, isso faz ainda mais que a cultura seja vista por outros olhares, tanto nas mídias sociais ou na televisão aberta”.

“O LIIBRA dá oportunidade e experiência para os jogadores, que aprendem pela vivência mesmo de jogar um campeonato desse nível. Alguns que poderiam ter sido jogadores profissionais, mas não conseguiram, outros que estão começando e já estão evoluindo, então tem muita importância para os jogadores para ajudar os jogadores a mostrar seu talento, e quem sabe até conseguir uma oportunidade de jogar profissional ou ir para as olimpíadas”, conta o jogador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, Street trabalha como produtor cultural pelo coletivo Gueto Super Star (GSS), que surgiu com o objetivo de fomentar a cultura pelo basquete. Junto com seu amigo Vulto, eles criaram o canal no YouTube, Basquete de Rua TV, para ensinar treinos de controle e arremessos de bola, e também elaboram torneios e eventos nas periferias. “Alguns eventos se concentram no centro de Brasília, nós temos tentamos trazer para perto das nossas cidades. A proposta do GSS é dar oportunidade para os jogadores terem a vivência do basquete, aprender e fomentar a cultura do nosso esporte”.

O streetball, conhecido no Brasil como basquete de rua ou 3×3, foi uma das novas modalidades nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, o que fez crescer a procura pelo esporte. Para Street, em Brasília, “cada vez mais o basquete de rua vem crescendo alimentado por quem joga e por produtores de eventos, que fazem torneios 3×3 e ajudam na divulgação”.

Realizado pela Associação Cresce DF e fomentado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF (SELDF), o lançamento oficial da temporada acontece em 16 de janeiro, a partir das 15h. O Congresso Técnico da LIIBRA 2022 será reservado para atletas e técnicos dos 36 times, convidados especiais e equipe técnica, que será no Sesc Taguatinga Norte. O público poderá acompanhar pelas redes sociais (@librabsb) via transmissão ao vivo.

No Congresso Técnico será apresentado ao público as dinâmicas, regras e formatos da competição, também será sorteado as chaves dos jogos que irão compor a primeira fase do campeonato. A Fase Classificatória dos times masculinos e femininos serão nos dias 22/01, 23/01 e 29/01; as oitavas e as quartas de final do masculino acontecerão em 30/01, 05/02 e 06/02; as disputas definitivas estão previstas para o fim de semana, nos dias 12/02 e 13/02.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a programação completa da LIIBRA 2022:



• 16/01 a partir das 15h: Congresso Técnico;

• 22/01, 23/01 e 29/01: jogos da Fase Classificatória – feminino e masculino;

• 30/01 e 05/02: oitavas de final – masculino;

• 06/02: quartas de final e semifinais – masculino;

• 12/02: semifinais e finais;

• 13/02: disputa de 3º e 4º lugar e campeonato de habilidade.