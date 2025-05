Cruzeiro empata e é eliminado na Sul-Americana com 2 jogos ainda para fazer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Mushuc Runa e Cruzeiro empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (07), em confronto pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o empate, o time mineiro já não consegue mais a classificação para a próxima fase do torneio, mesmo com dois compromissos restantes.

Os gols da partida foram marcados por Orejuela, pelo Mushuc, e Lautaro Díaz, pelo Cruzeiro. O Mushuc Runa alcançou dez pontos em quatro partidas disputadas e segue líder do grupo E. O Cruzeiro conquistou seu primeiro ponto na competição, mas ainda é o lanterna.

Os brasileiros podem brigar por no máximo a terceira posição, e por isso estão matematicamente eliminados da Sul-Americana, já que Mushuc Runa e Palestino possuem dez e nove pontos, respectivamente, e apenas duas rodadas restantes (seis pontos possíveis). A primeira posição garante vaga direta às oitavas, enquanto a vice-liderança coloca a equipe nos playoffs.

As equipes voltam a campo pelo torneio na próxima semana: o Mushuc Runa enfrenta o Unión de Santa Fe na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Cruzeiro recebe o Palestino no dia seguinte, no mesmo horário.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo do embate foi marcado por nenhuma finalização a gol. Tanto os donos da casa quanto os brasileiros tiveram dificuldades para desenvolver ofensivamente, ainda que o Cruzeiro tenha ficado mais com a bola, mas sem agredir o adversário. Uma das poucas chances da partida aconteceu com Bolasie, que chutou em cima da marcação do Mushuc Runa.

Na segunda etapa, o Mushuc Runa abriu o placar e o Cruzeiro buscou o empate, mas não conseguiu a vitória. Para os brasileiros, só os três pontos importavam, mas o elenco de Leonardo Jardim não conseguiu fazer boa atuação até sofrer o gol dos donos da casa. Após conseguir igualar o duelo, o treinador tentou substituições para avançar a equipe, mas o time visitante finalizou levando pouco perigo aos equatorianos.

MUSHUC RUNA

Formento; Haquín, Quintero, Quiñones e Mina; Tapiero, Arce e Davila; Orejuela, Penilla e Simisterra (López). Técnico: Ever Hugo Almeida

CRUZEIRO

Cássio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Prates (Fagner); Walace (Lucas Romero), Murilo Rhikman, Eduardo (Wanderson) e Rodriguinho (Kenji); Bolasie (Dinenno) e Lautaro Díaz. Técnico: Leonardo Jardim

Local: Estádio Olímpico de Riobamba – Equador

Árbitro: Roberto Pérez (PER)

Assistentes: Michael Orué e Diego Jaimes (PER)

VAR: Michael Espinoza (PER)

Gols: Carlos Orejuela, aos 8’/2ºT, Lautaro Díaz, aos 16’/2ºT

Amarelo: Dávila, Arce e Penilla (Mushuc Runa); Jonathan Jesus e Murilo Rhikman (Cruzeiro)