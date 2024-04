Cruzeiro complica jogo fácil e cede empate após abrir 3 gols

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

O Cruzeiro abriu três no primeiro tempo, mas sofreu um apagão após o intervalo e empatou com o Alianza Petrolera por 3 a 3, no Mineirão, pela segunda rodada da Sul-Americana.

Romero, Zé Ivaldo e Matheus Pereira fizeram os gols da Raposa. Os tentos saíram nos primeiros 20 minutos do jogo.

Batalla, duas vezes, e Figueroa deixaram tudo igual. Rafael aceitou um frango, e o terceiro gol saiu no apagar das luzes.

A Raposa foi a dois pontos e está em terceiro do Grupo B, e o Alianza segue na lanterna, mas somou seu primeiro ponto. O líder é a Universidad Católica, que foi a quatro após vencer a La Calera, que aparece em segundo, com três.

A partida marcou a estreia do técnico Fernando Seabra no comando da equipe mineira. O treinador de 46 anos substituiu o argentino Nicolás Larcamón, que foi demitido após o vice para o Atlético no Estadual. O atacante Gabriel Veron entrou na reta final e também fez o seu primeiro jogo pelo clube.

O Cruzeiro volta a campo no domingo (14) para a sua estreia no Brasileirão, contra o Botafogo, também no Mineirão, às 17h (de Brasília). O próximo jogo da Sul-Americana será no dia 23, uma terça, contra o La Calera, fora de casa.

CRUZEIRO

Rafael Cabral, William (Wesley Gasolina), Neris, Zé Ivaldo e Marlon (Kaiki); Lucas Romero, Lucas Silva (Cifuentes), Mateus Vital (Ramiro)) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Gabriel Veron) e Dinenno. T.: Fernando Seabra

ALIANZA PETROLERA

Grazziani, Navarro, Figueroa, Franco e Saldaña; Meza, Castillo e Majarrés (Orozco); Batalla, Gil (Acosta) e Rangel. T.: Hubert Budhert

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e hora: 11 de abril de 2024, às 21h

Amarelos: Manjarrés, Marlon, Romero, Gabriel Veron

Vermelho: Não houve

Gols: Lucas Romero, aos 7’/1ºT, Zé Ivaldo, aos 13’/1ºT, Matheus Pereira, aos 18’/1ºT, e Batalla, aos 8’/2ºT e aos 34’/2ºT, e Figueroa, aos 50’/2ºT