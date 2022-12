Croata que explorou “falta de malandragem” do Brasil se inspira em Ronaldo

Além da inspiração no brasileiro, ele também disse que conversou com Mario Mandzukic, seu compatriota

Doha – Qatar

Do camarote do Estádio da Educação, em Doha, Ronaldo viu a seleção brasileira ser eliminada em mais uma quartas de final da Copa do Mundo. No dia seguinte à queda, ele foi a público para falar que faltou malandragem para a equipe de Tite. O que ele não sabia é que o autor do gol da Croácia tinha ele como grande inspiração.

Bruno Petkovic, de 28 anos, aproveitou contra-ataque cedido pelo Brasil aos 12 minutos do 2º tempo da prorrogação para empatar a partida e levar para os pênaltis. Na disputa, Rodrygo e Marquinhos erraram as cobranças e eliminaram a seleção pela segunda vez seguida na mesma fase do Mundial.

O herói dos croatas concedeu entrevista coletiva neste domingo (11) no Centro de Treinamento da equipe europeia. Curiosamente, ele revelou que gosta justamente do brasileiro não só pelos feitos dele dentro de campo, mas também pelo estilo na hora em que a bola rolava.

“Ronaldo é um jogador que jogava futebol com desenvoltura, ele gostava do esporte. Parecia que todo mundo lutava dentro de campo enquanto ele curtia e jogava com um sorriso. Ele faz movimentos que ninguém mais poderia”, disse o jogador. “É o gol mais importante da minha carreira. É algo que permanecerá com nossos filhos”.

Além da inspiração no brasileiro, ele também disse que conversou com Mario Mandzukic, seu compatriota e um dos atletas mais famosos do seu país, que já não está mais na seleção.

“Tive duas conversas e ele me deu bons conselhos que vou seguir. Acima de tudo, ele me deu tranquilidade e apontou o que preciso melhorar no meu jogo. Ele me aconselhou com base em sua experiência, quando estava em tempos difíceis. Espero oferecer mais da minha contribuição”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de eliminar o Brasil nos pênaltis, a Croácia agora enfrenta a Argentina na semifinal na próxima terça-feira às 16h (de Brasília). Petkovic disse que não vê necessidade especial de marcar Messi de forma individual e avisou que o jogo dos hermanos também tem falhas.

“Acabamos de começar com a análise, assistimos a todos os jogos, mas estamos apenas começando. Eles também têm algumas falhas, nosso objetivo é jogar nosso jogo e ser o mais eficiente possível. Não sei quem é melhor entre Argentina e Brasil, os dois times são muito fortes”, explicou.

“Não temos um plano ou uma ideia individual de como parar Messi, não vamos nos concentrar em apenas um jogador. Não acredito que teremos um plano especial para apenas um indivíduo, a Argentina tem muitos bons jogadores e é difícil focar em apenas um”, finalizou.