Criticado, Cristiano Ronaldo dá show, faz três gols e Juventus desbanca Cagliari

Um jogo após sofrer duras críticas por causa da eliminação da Juventus diante do Porto, na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo mostrou que ainda pode ser bastante útil aos italianos. Neste domingo, o português necessitou de somente 30 minutos para anotar os três gols da vitória sobre o Cagliari, por 3 a 1.

O astro de 36 anos provou que não se intimida com críticas e cobranças em alto estilo. Apontado pelos italianos como principal culpado da queda diante do Porto, terça-feira, por não ter feito gols no mata-mata, ele foi alvo de rumores sobre uma possível saída do clube.

Em silêncio, treinou para enfrentar o Cagliari e mostrou que não é craque por acaso. Com o hat-trick, se igualou a Omar Sivori em recorde de gols em temporadas seguidas. Agora ambos têm mais de 30 gols anotados pela Juventus em dois anos consecutivos.

Além dos gols, Cristiano Ronaldo mostrou enorme respeito ao time italiano. Se muitos o esperavam sem vibração, ele comemorou seus gols com enorme entusiasmo. Parecia um estreante, tamanha a alegria.

Foi o 122º jogo do português pela Juventus. São 95 gols feitos e outras 20 assistências. Números de respeito, mas que conflitam com a falta de um melhor desempenho da Juventus na Liga dos Campeões, motivo maior pelo qual ele foi contratado.

Cristiano Ronaldo até pode sair. Porém, quem quiser ter o astro veterano terá de desembolsar ao menos 30 milhões de euros, valor exigido pelo clube de Turim de acordo com a imprensa italiana. Até lá, ele promete dedicação. No próximo domingo, no retorno a Turim, o rival será o Benevento.

Com um jogo a menos no Campeonato Italiano, a Juventus ainda acredita que pode buscar a líder Internazionale. São dez pontos de desvantagem. O time de Milão soma 65 pontos, diante de 55 da atual eneacampeã.