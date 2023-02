Cristiano Ronaldo marca quatro vezes em goleada do Al Nassr

“Uma grande emoção ter marcado 4 gols e chegado ao meu 500º gol em ligas numa vitória muito sólida da equipe”, comemorou CR7 no Twitter

O astro português Cristiano Ronaldo marcou quatro gols na goleada do Al Nassr, por 4 a 0, nesta quinta-feira sobre o Al Wehda, em jogo disputado na cidade de Meca e pela 16ª rodada do campeonato da Arábia Saudita.

O craque deixou sua marca de artilheiro ao longo de quarenta minutos, desde o minuto 21, em que colocou a sua equipe em vantagem, até o quarto e último gol aos 61 minutos.

“Uma grande emoção ter marcado 4 gols e chegado ao meu 500º gol em ligas numa vitória muito sólida da equipe”, comemorou ‘CR7’ no Twitter, se referindo aos seus gols nos campeonatos de Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália e Arábia Saudita.

O primeiro do craque de 38 anos veio com um chute cruzado de pé esquerdo de dentro da área (21). Ele aumentou a vantagem ainda na primeira etapa, dessa vez de pé direito, também em um chute rasteiro, após uma rápida transição de sua equipe (40). CR7 chegou ao ‘hat-trick’ de pênalti (53) e marcou o quarto oito minutos depois ao aproveitar um rebote do goleiro (61).

Na última sexta-feira, o vencedor de cinco Bolas de Ouro marcou o primeiro gol com a camisa de seu novo clube, de pênalti nos acréscimos, para empatar em 2 a 2 no jogo em casa com o Al Fateh.

Com os três pontos conquistados nesta quinta-feira, o Al Nassr assume a liderança do campeonato saudita.

