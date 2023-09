Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr vence Al-Tai e mantém série invicta

Com gol de pênalti de Cristiano Ronaldo, o clube venceu o Al Tai, por 2 a 1, nesta sexta-feira (29), pela oitava rodada do campeonato.

Al Nassr venceu sua sexta partida seguida e assumiu à terceira colocação do Campeonato Saudita. Com gol de pênalti de Cristiano Ronaldo, o clube venceu o Al Tai, por 2 a 1, nesta sexta-feira (29), pela oitava rodada do campeonato.

O outro gol da equipe foi marcado por Talisca, enquanto Misidjan descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o time de CR7 foi à 18 pontos e por enquanto está em terceiro lugar. O Al Hilal de Neymar e o Al Ettifaq ainda jogam e caso ambos ganhem, o Al Nassr pode cair para a quinta colocação.

Já o Al-Tai segue no meio da tabela, com sete pontos, originários de duas vitórias e um empate.

COMO FOI O JOGO:

O Al Nassr dominou o primeiro tempo e conseguiu controlar a partida. Aos 31′ do primeiro tempo, após passe de Cristiano Ronaldo, o brasileiro Talisca abre o placar para os visitantes.

No segundo tempo, o Al Nassr continuou superior, mas desperdiçou boas chances de ampliar o placar, inclusive com o camisa 7.

Aos 33 minutos, após a parada técnica -e um apagão do time de CR7-, o Al Tai conseguiu empatar a partida. Misidjan saiu em contra-ataque desde o meio de campo e com um chute cruzado marcou para os donos da casa.

Menos de dez minutos depois, Alex Telles lançou a bola na área em cobrança de falta e Talisca tentou mandar para o gol, mas a bola explodiu no braço de Semedo. O árbitro não marcou nada, mas o VAR chamou e a penalidade máxima foi marcada.

Cristiano Ronaldo cobrou e fez o gol que garantiu a sexta vitória consecutiva para o Al Nassr.