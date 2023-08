Cristiano Ronaldo marca e Al-Nassr vai à semifinal da Copa Árabe dos Campeões sem sustos

O próximo adversário do Al-Nassr será o Al Shorta, do Iraque, na quarta-feira

Cristiano Ronaldo está cada vez mais entrosado e se sentindo em casa no Al-Nassr. Depois de livrar a equipe de eliminação precoce na Copa Árabe de Clubes Campeões ao garantir o empate com o Zamalek por 1 a 1 na última rodada da fase de grupos, o português voltou a deixar sua marca neste domingo, agora para ajudar a equipe a avançar às semifinais da competição.

Logo aos 14 minutos, Cristiano Ronaldo abriu o caminho da vitória por 3 a 1 sobre o Raja Casablanca, do Marrocos. Anderson Talisca fez bela jogada pela direita e tocou para trás. O astro português dominou e bateu forte, no canto, indefensável. Correu de braços abertos e depois fez seu tradicional pulo (“siu”) para celebrar.

Com bom primeiro tempo no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, o Al-Nassr ampliou Com Al Ghanam, aos 29, e abriu 3 a 0 aos 31, com Fofana. Antes do intervalo, o Raja Casablanca diminuiu com gol contra de Abdullah Madu. A etapa final não teve gols e terminou com festa dos comandados de Luís Castro.

“Nas semifinais. Sensação ótima de seguir marcando e ajudando o time a seguir em frente na competição”, celebrou Cristiano Ronaldo, em suas redes sociais, com um emogi de muque para mostrar sua força.

O próximo adversário do Al-Nassr será o Al Shorta, do Iraque, na quarta-feira. O oponente jogou no sábado e se garantiu entre os quatro melhores com 4 a 2 sobre o Al-Sadd.

