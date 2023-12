Crise e queda de presidente na CBF travam negócios com Globo e Goat para 2024

Globo e o canal Goat, que tinham feito propostas por eventos, ficaram sem resposta antes da conclusão do negócio

A crise com a falta de comando da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que está sem presidente após a saída de Ednaldo Rodrigues, tem atrapalhado negócios de direitos de transmissão pendentes da entidade para 2024.

A Globo e o canal Goat, que tinham feito propostas por eventos, ficaram sem resposta antes da conclusão do negócio. Sem comando, tudo meio que se perdeu, e não se sabe quando se terá uma resposta.

A emissora carioca já conversava com a CBF para a transmissão da Supercopa do Brasil 2024, que abre a temporada nacional de futebol com um jogo entre o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. A próxima edição será disputada por Palmeiras e São Paulo, no início de fevereiro.

Já o Goat fez proposta pela Copa do Nordeste, considerado o principal torneio regional do país, com participação dos grandes clubes da região, como Bahia, Fortaleza, Sport e Vitória.

Como Ednaldo Rodrigues centralizava todas as decisões, inclusive sobre direitos de transmissão, não se sabe como fica a questão até as novas eleições que foram convocadas pela CBF.

No último dia 7 de dezembro, Rodrigues foi destituído do cargo por decisão do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). O órgão apontou o presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), José Perdiz, como interventor na entidade.

Nesse período, Perdiz será responsável pelas rotinas administrativas da entidade, como o pagamento de contas primordiais, como luz e salários de servidores.

Os desembargadores Gabriel Zéfiro, Mauro Martins e Mafalda Lucchese avaliaram que o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) não tinha legitimidade para ajuizar a ação do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) acordado com a CBF em 2022.

O termo abriu caminho para a eleição de Rodrigues, mas agora foi considerado ilegal pela Justiça.