Arrascaeta diz que Flamengo prometeu camisa 10, mas deu a Gabigol

O meia afirma que não houve conversa e exaltou Gabigol, de quem é amigo

Folhapress

São Paulo – SP

Arrascaeta afirmou que o Flamengo prometeu a ele a camisa 10 na transferência para o clube em 2019. O número, porém, acabou ficando com Gabigol após a aposentadoria de Diego Ribas.

Arrascaeta foi o 10 em outros lugares. Ele vestiu o número no Defensor e no Cruzeiro, além de usar na seleção uruguaia. O número, porém, foi passado para Gabigol assim que Diego deixou o clube.

Ele afirma que não houve conversa. “Ele (Gabigol) não me perguntou nada. Os dirigentes já haviam combinado que era para ele e o que vou dizer que depois de tudo o que ele ganhou aqui”, disse em entrevista ao canal Es Todo un Tema.

“Quando eu ia vir para o Flamengo me disseram que me dariam a 10. Obviamente eu gosto desse número e se tivesse a possibilidade logicamente eu queria. Joguei no Defensor, na Seleção do Uruguai e no Cruzeiro. Bem depois já estava tudo formalizado para o Gabigol ser, mas não tenho nenhum ressentimento”, disse.

O meia ainda exaltou Gabigol, de quem é amigo. “É uma das amizades que tenho no elenco. Chegamos juntos e é uma pessoa que gosto muito. Aprendi muito com ele, é um grande profissional. Quando tem de sair, sai, mas quando precisa se cuidar é o número um. Por isso conquistou tudo no Flamengo. Tem sua personalidade, mas uma coisa é ver de fora e outra estar no dia a dia.”

Arrascaeta afirmou que não sonha com Europa no momento. Por estar mais perto do Uruguai, o jogador valoriza o momento no Flamengo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É uma coisa que sempre falo. Se falasse de Europa quando era mais jovem, eu olhava de outra forma. Hoje em dia já penso que se for para a Europa já não iria a um clube tão qualificado, grande, que briga para ser campeão. A diferença é essa. No Flamengo estamos brigando todos os anos”, afirmou.