Cresspom se prepara para defender hegemonia no Candangão Feminino

Ana Beatriz Martins e Pedro José Santana

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias CEUB)

Maior campeão do Campeonato Brasiliense de Futebol Feminino, o Cresspom se prepara para o Candangão, que começa no próximo dia 3 de setembro, após o rebaixamento na série A1 do Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, a equipe, agora renovada, se concentra com força máxima na preparação física e na pré-temporada adiante, com foco no torneio regional.

O técnico do time, Robson Marinho, em entrevista à Agência de Notícias CEUB, reiterou a importância dos reforços trazidos no intervalo entre o Brasileirão e o Candangão. “Além disso, é relevante a divisão periódica dos momentos de preparo físico da equipe”. Outra atenção está relacionada aos momentos de transição entre campeonatos e mudanças internas no time na pré-temporada.

Houve uma mudança no formato da competição: agora são oito equipes participantes em um único grupo. Os times vão se enfrentar em sete jogos de turno único e, após o fim da primeira fase, os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais.

Equilíbrio

Ainda nessa nova configuração do torneio, o técnico do Cresspom tem a expectativa que será equilibrado. “Vale ressaltar o maior número de participantes com relação ao ano passado. Então eu quero crer que será uma competição, que já é bem tradicional, e também bem competitiva”.

A zagueira Camila Santos afirma que, apesar de não atender às expectativas esperadas de permanecer na série A1 do Brasileirão Feminino, o time se sente preparado para o estadual, visto que são as detentoras de uma hegemonia no Candangão.

Nos treinamentos, as jogadoras têm passado por condicionamento físico e coletivo, além de treino de finalizações de curta e média distância.