Benzema, Courtois e De Bruyne são indicados ao prêmio Melhor Jogador do ano da Uefa

Dois jogadores do Real Madrid, o atacante francês Karim Benzema e o goleiro belga Thibaut Courtois, e o meia Kevin De Bruyne, também belga, do Manchescer City, foram indicados ao prêmio de Melhor Jogador do ano na Europa, anunciou nesta sexta-feira a Uefa.

O prêmio será entregue no dia 25 de agosto durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Benzema, de 34 anos, marcou 44 gols em 46 jogos com o Real Madrid na temporada passada, na qual o clube foi campeão espanhol e europeu.

Ao marcar o segundo gol do time merengue contra o Eintracht Frankfurt na decisão da Supercopa da Europa, o francês se tornou o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid com 324 gols, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que tem 451.

Por sua vez, seu companheiro de equipe Courtois também foi decisivo na campanha do time espanhol na Liga dos Campeões, enquanto seu compatriota Kevin De Bruyne conseguiu seu segundo título consecutivo do Campeonato Inglês com o Manchester City.

