Craques do futebol apostam no mercado de vídeos para fãs

Cada vez mais jogadores de futebol apostam no mercado de vídeos personalizados para fãs. Craques como Giuliano (Corinthians), Andreas Pereira (Flamengo) e Jandrei (São Paulo) resolveram investir neste filão, que vem crescendo rapidamente no Brasil. O trio de craques entrou para a plataforma de celebridades Memmo, empresa sueca que chegou ao Brasil no fim do ano passado.

Os vídeos personalizados são uma das novidades do mercado de entretenimento. A maioria dos pedidos é para desejar um feliz aniversário para torcedores.

Jandrei é uma das mais recentes aquisições da Memmo. O goleiro do São Paulo começou a gravar vídeos para os fãs há duas semanas, aproximadamente. “Muita gente pede uma mensagem para um amigo, parente ou alguém especial”, conta.

Decisivo nos últimos jogos do Corinthians, o volante Giuliano afirma que também tem recebido diversos pedidos de vídeo, como mensagens de feliz aniversário e de motivação. “Estou muito feliz porque estarei mais perto dos fãs. Espero retribuir o carinho que recebo da torcida”, diz Giuliano.

“Estamos aqui para atender os fãs e deixar o dia deles mais especial. Tamo junto!”, complementa Andreas Pereira, do Flamengo.

Para contratar um vídeo de um dos jogadores, o interessado acessa a plataforma da Memmo, escolhe qual talento do futebol gravará o seu vídeo, explica o motivo da encomenda e dá instruções com detalhes sobre a ocasião. O preço varia de acordo com o perfil da personalidade e com o prazo de entrega. Em poucos dias, o cliente recebe o vídeo encomendado por email ou SMS.

Além de jogadores de futebol, o portal Memmo oferece diversas outras personalidades do esporte. Há nomes como o piloto Rubens Barrichello, o lutador Wanderlei Silva e o surfista Nakagima.

O diretor-geral da Memmo no Brasil, Karsten Kreyberg, conta que há determinadas celebridades que os fãs brasileiros gostam muito e sempre pedem vídeos, como as personalidades do esporte.

“Percebemos que, de modo geral, os famosos gostam muito de fazer vídeos para se conectar com os seus fãs”, revela o executivo.

Karsten Kreyberg explica que, por conta do aumento da procura, foi criada uma seção especial no site, focada nos jogadores de times do Brasil e do mundo. A plataforma também traz diversos nomes de ex-jogadores e lendas do futebol. Fundada em 2019, a Memmo está presente hoje em 15 países e chegou ao Brasil em novembro do ano passado.