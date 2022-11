Costa Rica renasce na Copa após superar o Japão por 1 a 0

O técnico Luis Fernando Suárez apostou na estratégia de compactar a equipe ao redor da figura central do time, o goleiro Keylor Navas

Com a chance criada por Keysher Fuller em seu único chute a gol no jogo, a Costa Rica surpreendeu neste domingo (27) ao superar o Japão por 1 a 0, resultado que mantém vivo o sonho da classificação às oitavas de final da Copa do Mundo.

Mais compactada em sua área, a seleção costarriquenha conseguiu aproveitar um erro no setor defensivo japonês para anotar o único gol da partida aos 36 minutos do segundo tempo no estádio Ahmad Ben Ali, em Doha.

A Costa Rica, que sofreu a maior goleada desta edição do Mundial na estreia contra a Espanha (7 a 0), acumulou três pontos no confuso Grupo E. Agora está empatada em pontuação com Japão e a líder Espanha, que joga mais tarde contra uma Alemanha, que ainda não pontuou.

“Hoje tivemos personalidade com a bola, algo que faltou no primeiro jogo, sendo focados na defesa e aproveitando as oportunidades que tivemos”, analisou o atacante Joe Campbell após a vitória.

A seleção japonesa, revelação no torneio ao superar a forte Alemanha, não conseguiu furar o sistema defensivo da equipe adversária sob um forte calor do meio-dia em Doha.

O técnico Luis Fernando Suárez apostou na estratégia de compactar a equipe ao redor da figura central do time, o goleiro Keylor Navas.

O treinador, que foi duramente criticado por sua abordagem conservadora na estreia, fez apenas dois ajustes na equipe titular. Um deles, no ataque, que não finalizou em direção ao gol na partida contra a Espanha, colocando o jovem lateral-esquerdo Jewison Bennette para jogar apenas na segunda etapa.

Apostando nos jogadores veteranos, Suárez montou uma linha defensiva com três zagueiros que funcionou, pois o Japão teve dificuldades para atacar nos primeiros 45 minutos.

O técnico Hajime Moriyasu, por sua vez, fez alterações em relação ao elenco que derrotou a Alemanha, o que acabou impactando na criatividade do time, sobretudo com Junya Ito, que entrou apenas no segundo tempo, e com a promessa Takefusa Kubo, que não jogou esta segunda partida da fase de grupos.

Ritsu Doan, que fez o primeiro gol japonês contra a seleção de Hansi Flick, começou como titular e foi o protagonista das duas primeiras chegadas perigosas dos ‘Samurais Azuis’. Em uma delas, uma finalização perigosa que passou em frente a Navas.

“Temos que reagir melhor depois de momentos ruins. Eu sabia que eles iam voltar e tentar fazer o que fizemos contra a Alemanha (vitória do Japão por 2 a 1) e deu certo para eles”, disse Kubo, que acompanhou a partida do banco de reservas.

Na outra área também não houve muita ação, apenas uma tentativa com o peito do pé de Joel Campbell, que acabou saindo sem oferecer tanto perigo.

Gol inesperado

Comprovada a pouca ambição do rival, o Japão voltou no segundo tempo com sede por mais uma vitória.

Em poucos segundos, Hidemasa Morita pôs Navas à prova com um chute de pé esquerdo que o ex-goleiro do Real Madrid desviou com dificuldade.

A partir deste momento, o nervosismo começou a tomar conta na zaga costarriquenha, que precisou recorrer a cobranças de falta desesperadas para responder a duas chances claras de gol do Japão.

O veterano Celso Borges recebeu cartão amarelo por uma entrada forte em Wataru Endo, na entrada da área, e logo depois, Francisco Calvo também, por agarrar o recém-entrado Junya Ito quando ele estava parado na frente de Navas.

Além disso, Calvo, que também cometeu uma infração e foi punido com o mesmo cartão, ficará de fora do jogo contra a Alemanha na quinta-feira (1), por excesso de cartões.

Quando estava mais sitiada, a Costa Rica encontrou a oportunidade de ouro com um erro no início da defesa japonesa.

Hidemasa Morita perdeu a bola na frente da área aos pés de Yeltsin Tejeda, que encontrou um Keysher Fuller livre para chutar uma linda bola que encobriu o goleiro Shuichi Gonda.

Imediatamente, todos os jogadores do banco da Costa Rica correram para parabenizar o companheiro de equipe diante do olhar sério e impassível de Suárez.

O Japão tentou o empate nos minutos finais, mas se deparou com Keylor Navas, que parou uma boa finalização de Daichi Kamada.

O apito final gerou uma grande emoção entre torcedores e jogadores costarriquenhos, alguns inclusive rezando com lágrimas nos olhos após dias de tensão e críticas pela goleada sofrida pela Espanha.

