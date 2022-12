Cortado da Copa, Gabriel Jesus manda apoio à seleção antes das oitavas

Gabriel Jesus deixou Doha, no Qatar, e retornou para Londres, na Inglaterra, onde será avaliado pelo departamento médico do Arsenal, seu clube

Cortado da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 por causa de uma lesão no joelho, Gabriel Jesus mandou uma mensagem em apoio ao Brasil antes das oitavas de final, contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5).

“Vamos, Brasil”, escreveu o atacante do Arsenal nas redes sociais, repostando uma foto da CBF que mostra o vestiário da seleção minutos antes do duelo decisivo.

A lesão do atacante é no joelho direito, e, dependendo da evolução do tratamento, há o risco de o caso ser cirúrgico, o que o deixaria fora da temporada por cerca de três meses. Deste modo, o Arsenal assumirá de imediato a condução da recuperação.

Após os exames realizados em Doha, o departamento médico do Brasil avaliou que a lesão de Gabriel Jesus levaria de três a quatro semanas para a recuperação, o que impediria a sua continuidade na Copa do Mundo do Qatar. Assim, ele foi cortado. Alex Telles também deixou a delegação por causa de um problema no joelho.