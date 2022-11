Coritiba vence Flamengo e se livra do rebaixamento no Brasileirão

Com o resultado, o Coritiba foi aos 41 pontos e aparece na 15ª colocação, abrindo sete pontos de distância para a zona de rebaixamento

O Coritiba seguirá na elite do Brasileirão em 2023. Na tarde deste domingo, o time paranaense recebeu e venceu por 1 a 0 o Flamengo, no estádio Couto Pereira, e acabou matematicamente com qualquer chance de rebaixamento. Alef Manga, de pênalti no segundo tempo, marcou o gol da vitória e que salvou o Coxa da série B.

Com o resultado, o Coritiba foi aos 41 pontos e aparece na 15ª colocação, abrindo sete pontos de distância para a zona de rebaixamento. Já o Flamengo, que entrou em campo com um formação considerada reserva, estacionou nos 61 pontos e agora aparece na quinta colocação.

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo começou fazendo pressão na área adversária. Mas, a primeira jogada de perigo veio em um lance inusitado. Bruno Gomes recuou para o goleiro Gabriel na pequena área, que quando foi dominar, quase entrou com bola e tudo. Minutos depois, aos 16, foi a vez de Pablo quase abrir o placar para o time carioca. Marinho cruzou na área e ele cabeceou com perigo.

No lance seguinte, o próprio Marinho arriscou um chute forte de fora da área, mas desta vez parou em boa defesa de Gabriel. Depois disso, o Coritiba respondeu duas vezes e só não foi as redes por conta do goleiro Hugo Souza.

Na primeira chance, aos 27 minutos, Robinho pegou a sobra e o camisa 1 voou na bola para defender e aos 37 minutos, Alef Manga bateu à queima roupa, mas o goleiro fez a defesa.

Na volta do intervalo, o Coritiba não demorou para abrir o placar. Aos 11 minutos, Diego derrubou Régis na área e depois de analisar o VAR, o árbitro marcou o pênalti. Alef Manga foi para a cobrança e não desperdiçou, batendo sem chances para Hugo Moura.

Depois do gol, o Flamengo se lançou ao ataque em busca do empate, mas foi o Coritiba que quase voltou a balanças às redes. Aos 31 minutos, Trindade bateu falta com estilo e quase surpreendeu o goleiro Hugo Moura, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último lance, Marinho recebeu sozinho na área, mas isolou. Ao final do jogo, a torcida do Coritiba festejou muito a vitória e sua permanência na elite nacional em 2023.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira para a disputa da 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Logo às 19h, o Coritiba recebe o Corinthians, no estádio Couto Pereira. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Flamengo visita o lanterna Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 FLAMENGO

CORITIBA – Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Trindade, Galarza (Fabrício), Bruno Gomes (Willian Farias) e Robinho (Régis); Alef Manga (Egídio) e Matheus Cadorini (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira.

– Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Trindade, Galarza (Fabrício), Bruno Gomes (Willian Farias) e Robinho (Régis); Alef Manga (Egídio) e Matheus Cadorini (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira. FLAMENGO – Hugo Souza; Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego (Mateusão), Vidal (Erick Pulgar) e Matheus França; Marinho e Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves). Técnico – Dorival Júnior.

– Hugo Souza; Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego (Mateusão), Vidal (Erick Pulgar) e Matheus França; Marinho e Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves). Técnico – Dorival Júnior. GOL – Alef Manga, aos 11 minutos, do segundo tempo.

– Alef Manga, aos 11 minutos, do segundo tempo. ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

– Raphael Claus (SP). CARTÕES AMARELOS – Galarza, Régis, Alef Manga, Léo Gamalho e Matheus Cadorini (Coritiba) e Matheuzinho, João Gomes e Marinho (Flamengo).

– Galarza, Régis, Alef Manga, Léo Gamalho e Matheus Cadorini (Coritiba) e Matheuzinho, João Gomes e Marinho (Flamengo). RENDA – R$ 862.850.00.

– R$ 862.850.00. PÚBLICO – 33.304 torcedores.

– 33.304 torcedores. LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).