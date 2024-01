Corinthians vai mal, cai para o Ituano e torcida aplaude saída de Yuri

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Corinthians perdeu de 1 a 0 para o Ituano nesta quarta-feira (24), no Novelli Júnior, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O gol foi de Léo Duarte, aos 42 minutos do segundo tempo.

A partida foi muito fraca tecnicamente. O Corinthians teve muita dificuldade para criar situações de ataque e levou o gol no fim.

O Corinthians segue com dificuldades pela falta de reforços. O meia Rodrigo Garro não foi regularizado a tempo, e a ideia de contratar atacantes ainda não foi concretizada.

A torcida comemorou a saída de Yuri Alberto no segundo tempo. O centroavante segue longe de agradar os corintianos.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o São Bernardo, sábado, no Primeiro de Maio. No mesmo dia, o Ituano receberá o Guarani.

O JOGO

Ituano e Corinthians protagonizaram 45 minutos de zero criatividade. Muita criatividade e pouco futebol.

O Ituano, dentro de suas limitações, marcou bem o Corinthians, que teve enorme dificuldade de criar jogadas de ataque.

O Timão sofreu com a lentidão do meio para frente. Raniele, Maycon, Matheus Araújo, Rojas e Romero não são ágeis. O mais rápido é o centroavante Yuri Alberto, que viveu nova jornada ruim e viu a torcida aplaudir sua substituição de forma irônica.

O cenário foi mantido na etapa final, mas a partida teve um pouco mais de emoção. Yuri Alberto e Thonny Anderson perderam chances importantes.

O jogo só ganhou em emoção quando o técnico Mano Menezes botou velocidade em campo. Ele tirou Rojas e Yuri Alberto, dois dos piores em campo, para colocar os atacantes Gustavo Mosquito e Wesley.

Segundos depois das substituições, Mosquito acionou Wesley, que bateu na trave. No rebote, Romero marcou, mas estava impedido. Na sequência, Romero cabeceou para boa defesa de Jefferson Paulino.

Quando o Corinthians parecia mais perto da vitória, o Ituano abriu o placar numa rara chegada. Léo Duarte acertou bonita finalização de fora da área aos 42 minutos do segundo tempo.

Nos acréscimos, Fausto Vera quase empatou. O argentino bateu forte quase na pequena área e obrigou Jefferson Paulino a fazer linda defesa.

Estádio: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 24 de janeiro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Árbitro de vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Claudinho, José Aldo e Yann Rolin (ITU) e Maycon (COR)

Gol: Léo Duarte, aos 42 minutos do segundo tempo (ITU)

ITUANO

Jefferson Paulino, Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Jonathan Silva (Marlon); José Aldo, Eduardo Person (Felipe Fonseca), Yann Rolim (Miqueias) e Thonny Anderson (Jean Pyerre); Pablo Diogo (Vialle) e Salatiel. T.: Marcinho Freitas

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano (Yago) e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto Vera), Matheus Araújo e Rojas (Gustavo Mosquito); Romero e Yuri Alberto (Wesley). T.: Mano Menezes