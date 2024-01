Corinthians sofre no ataque e precisa improvisar lateral ‘renegado’

O Corinthians sofre com poucas opções no ataque e precisa improvisar um lateral que, a princípio, estava fora dos planos.

O Corinthians sofre com poucas opções no ataque e precisa improvisar um lateral que, a princípio, estava fora dos planos.

O Corinthians ainda não conseguiu contratar atacantes e usou o lateral-esquerdo Matheus Bidu na função em jogo-treino contra o União São João. Ele foi atacante no time reserva na vitória por 4 a 0, formando trio com Gustavo Mosquito e Wesley. Os três titulares foram Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto.

Com as contratações de Diego Palacios e Hugo, Matheus Bidu perdeu espaço e entrou na lista de transferências. Clubes como Goiás e Vitória demonstraram interesse no empréstimo.

O principal alvo do Corinthians para o ataque é Luiz Henrique. A negociação com o Betis, porém, não avançou. Outras conversas que não andaram foram as de Gabigol e Rafael Borré. O Timão busca alternativas.

O presidente Augusto Melo admite que o Timão prioriza a vinda de atletas de frente. Lateral-direito e volantes também podem pintar.

“Queremos um meia de chegada e dois atacantes. Esse é nosso foco”, disse Augusto Melo à CNN.