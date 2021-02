Corinthians reclama com CBF por causa de VAR e arbitragem

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, disse nesta segunda-feira (15) que o Corinthians pediu à CBF os áudios e imagens do VAR do jogo contra o Flamengo, no último domingo (14), em partida válida pela 36ª rodada do Brasileiro, quando foi derrotado.

Usando a conta no Twitter, Duilio Monteiro Alves disse que o Corinthians quer uma explicação dos critérios utilizados nessas decisões e um pedido de “mais seriedade na própria escolha dos juízes”.

O Corinthians questiona lances em que jogadores do time receberam cartão amarelo e, principalmente, da decisão do VAR que validou o gol marcado pelo atacante do Flamengo, Gabigol, que determinou o resultado final da partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Só não fui pessoalmente à CBF porque a entidade está em recesso, mas já enviei o ofício. Estarei lá nesta semana”, escreveu o presidente do Corinthians.

As informações são da FolhaPress