Corinthians lança nova camisa com tema antirracista; veja valores

O Corinthians lançou os novos uniformes da temporada 2024. A coleção, produzida pela Nike, tem como tema a luta contra o racismo. O clube também anunciou parcerias com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol e com o Centro de Integração Empresa-Escola, como palestras sobre o racismo para os elencos profissionais e para as categorias de base. As peças foram reveladas em evento no Parque São Jorge, batizado de “Nossa História é uma página em preto”.

A nova camisa principal traz detalhes em degradê do branco para o preto nas mangas e na barra da camisa. Já o segundo uniforme apresenta um padrão “blackout”, totalmente preto. Por sua força e representatividade, Corinthians e Nike optaram por estrear primeiramente esta versão neste sábado, contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

As fontes utilizadas para os nomes e números dos atletas foram criados pela designer e diretora de arte Giulia Fagundes. Conectada à rica cultura da diáspora africana, a tipografia é inspirada em símbolos Adinkras, de origem ganense. Segundo o clube, essa abordagem visual celebra a grandeza e a força do time, honrando sua história e futuro, flertando com o afrofuturismo.

“Desde sua fundação, no início do século passado, o Corinthians foi sempre popular, inclusivo e defensor de uma prática esportiva democrática, multicultural. Mas é preciso fazer mais. Por isso estamos nessa causa, junto à Nike e a outros parceiros, nessa luta contra o racismo de forma prática, indo muito além de campanha e uniforme. O Corinthians sempre foi e será o Alvinegro Paulista, o Time do Povo”, disse o presidente do Corinthians, Augusto Melo.

QUANTO CUSTA A NOVA CAMISA DO CORINTHIANS?

As camisas passam a ser vendidas a partir desta sexta-feira, nas lojas físicas oficiais do clube e no e-commerce da Nike. O modelo torcedor custa R$ 349,99, enquanto a versão jogador chega ao preço de R$ 699,99.

“A versão jogador conta com a mais recente tecnologia Nike Dri-Fit ADV (Advanced Functional Innovative Technologies ou Tecnologias de Inovações Funcionais Avançadas) e representa o ápice da inovação em vestuário esportivo da Nike”, escreveu o clube em seu site oficial.

Já a versão torcedor conta com o mesmo design, mas com o tecido Dri-FIT, feito de microfibras de poliéster. O material absorve o suor da pele e o transporta para a superfície do tecido, onde evapora rapidamente, ajudando a manter o corpo fresco e seco mesmo durante os treinos mais intensos.