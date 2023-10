Corinthians joga mal, conta com pênalti para empatar com Flamengo e continua perto da degola

Mesmo com Renato Augusto e Rojas formando o setor criativo, o Corinthians fez uma partida fraca ofensivamente

Em seu primeiro jogo após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Corinthians continuou apresentando o mesmo futebol de toda a temporada. Previsível, lento e sem criatividade, o time paulista saiu atrás do placar e contou com um pênalti, convertido por Fábio Santos já na parte final do segundo tempo, para empatar na Neo Química Arena, neste sábado, por 1 a 1 contra o Flamengo pelo Brasileirão. O gol do time carioca foi feito por Gerson. Com o resultado, o time paulista fica com 31 pontos e é o 12º.

Mesmo com Renato Augusto e Rojas formando o setor criativo, o Corinthians fez uma partida fraca ofensivamente. Apesar de lampejos nos primeiros minutos de cada tempo, principalmente com Wesley pela ponta esquerda, o time de Mano Menezes foi dominado em casa pelo Flamengo. A derrota só não aconteceu por causa de uma penalidade convertida por Fabio Santos, já no terço final da segunda etapa. Nos minutos finais, as duas equipes se lançaram para o ataque e pecaram nas finalizações.

Mesmo com a forte chuva, que marcou presença durante todo o sábado em São Paulo, o Corinthians teve o apoio de sua torcida na Neo Química Arena para a primeira partida da equipe após a eliminação na Copa Sul-Americana. Tentando usar a velocidade de Wesley contra a defesa carioca quando atacava e marcando alto no campo do Flamengo, o time de Mano Menezes começou buscando o controle do jogo e arriscando com cruzamentos e finalizações para incomodar o goleiro de Rossi.

Depois deste início, o Flamengo assumiu o controle das ações. Apostando na troca de passes em velocidade e tentando escapar em velocidade com Ayrton Lucas, o time carioca conseguiu ocupar o campo de ataque e assustou o Corinthians. Aos 31 minutos, o Everton Ribeiro carregou pela esquerda, ameaçou o cruzamento e finalizou direto na trave. Após este momento, o rubro-negro continuou a vontade no campo da Neo Química Arena, mas não levou verdadeiro perigo para Cássio.

Na volta do vestiário, o Corinthians foi mais objetivo. Apostando nos lançamentos longos, o time paulista tentou surpreender o adversário e não conseguiu ser efetivo. Aos poucos, o Flamengo foi assumindo mais uma vez o controle e abriu o placar. Aos nove minutos, os donos da casa erraram em uma saída de bola, Everton Ribeiro deu bom passe para Gerson e o meia acertou um bonito chute da entrada da área no ângulo de Cássio para abrir o placar.

Com a vantagem no placar, o Flamengo deixou a bola com o Corinthians e se fechou em seu campo de defesa. Desta forma, o time paulista passou a trocar passes no campo ofensivo em busca de espaços e empatou o placar. Após uma bola na área, Fabio Santos finalizou e a bola explodiu no braço de Leo Pereira dentro da área. Na cobrança da penalidade, o lateral-esquerdo converteu e deixou o marcador em 1 a 1.

Depois da igualdade, o Flamengo voltou a ter mais a bola e se lançou para o campo de ataque. Tendo Arrascaeta e Gabigol em campo, o time carioca criou algumas jogadas de perigo, mas parou nos erros de finalizações. Já nos acréscimos, o Corinthians viu Yuri Alberto perder uma oportunidade dentro da área quase sem ângulo e o jogo terminou com o empate.

