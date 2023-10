Corinthians goleia Libertad Limpeño e avança em 1º na Libertadores feminina

Vic Albuquerque, Gabi Zanotti, Andressa e Jhenifer e Paulinha fizeram os gols da partida. Todos os tentos saíram após o intervalo

SÃO PAULO, SP

(UOL/FOLHAPRESS)

O Corinthians deslanchou no segundo tempo, goleou o Libertad Limpeño por 5 a 0 e confirmou a classificação em primeiro no Grupo C da Libertadores feminina.

Vic Albuquerque, Gabi Zanotti, Andressa e Jhenifer e Paulinha fizeram os gols da partida. Todos os tentos saíram após intervalo.

O Corinthians mantém os 100% de aproveitamento na competição. Já o Liberted Limpeño está eliminado da Libertadores, ficando atrás das Brabas e do Colo-Colo.

As Brabas vão enfrentar nas quartas de final o segundo colocado do Grupo D. Inter (6), Boca Juniors (4) e América de Cali (1) podem ser os oponentes do Alvinegro na próxima fase.

COMO FOI O JOGO

Depois de um primeiro tempo morno e sem gols, Arthur Elias mexeu no time. As Brabas dominavam a partida, mas não conseguiam furar a retranca adversário.

O técnico arrumou o meio de campo e o Corinthians voltou arrasador. A equipe fez dois gols em dois minutos, aos sete e aos nove da segunda etapa, e depois fez mais três para decretar a goleada.