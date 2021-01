Corinthians goleia Fluminense no Brasileiro e passa a sonhar com Libertadores

PUBLICIDADE

O Corinthians goleou o Fluminense por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (13), na Neo Química Arena, em jogo que fechou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, a equipe do técnico Vagner Mancini foi a 42 pontos, na 8ª colocação e ultrapassou o Santos, que tem a mesma pontuação mas saldo de gols inferior. Apenas cinco pontos separam os corintianos do Palmeiras, o 6º colocado e último na zona que dá classificação direta à próxima Copa Libertadores. Os alviverdes têm uma partida a menos.

Mancini e seus comandados contam com a possibilidade de que o atual G6 possa virar G8. O Palmeiras, por exemplo, está na final da Libertadores e da Copa do Brasil. Seu adversário na decisão da competição nacional é o Grêmio, 5º colocado no Brasileiro.

Se mantiverem presença dentro da zona direta de classificação, os títulos de Palmeiras, na América, e do Grêmio, na Copa do Brasil, abririam duas vagas extras via Campeonato Brasileiro.

Corinthians e Palmeiras ainda se enfrentam na próxima segunda-feira (18), em dérbi que será disputado no Allianz Parque, pela 28ª rodada.

Nesta quarta, a vitória alvinegra começou a ser construída na primeira etapa e com participação efetiva do lado direito do ataque. Intensa, a equipe corintiana pressionou o Fluminense e abriu o placar com Jô.

Aos 25 do primeiro tempo, Mosquito tocou para Fagner na direita e correu para dentro da área. O cruzamento rasteiro do lateral encontrou o atacante, que finalizou. O goleiro Marcos Felipe rebateu e Jô completou para marcar seu 50º gol com a camisa do Corinthians.

As melhores oportunidades dos cariocas foram com Fred, que deu trabalho à defesa dos donos da casa. Ele e Jô, inclusive, foram respectivamente titular e reserva da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2014, cuja partida de abertura, diante da Croácia, aconteceu no palco desta quarta, em Itaquera.

O time de Vagner Mancini encaminhou o triunfo no início da etapa final. Aos 9, o Corinthians saiu rápido no contra-ataque, e Gustavo, novamente pela direita, cruzou para Cazares, que chutou rasteiro para ampliar.

Minutos depois, com o Fluminense tentando pressionar para diminuir a diferença, Cantillo achou Fagner no lado direito, que chutou forte para marcar o terceiro, aos 15.

Mateus Vital, que viu Marcos Felipe evitar um gol seu na primeira etapa, ampliou com um golaço de fora da área, aos 21 minutos. Já no fim da partida, Luan fechou a goleada depois que Marcos Felipe rebateu e Fagner achou o meia-atacante para marcar, aos 44.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo (Camacho); Mosquito (Gabriel Pereira), Cazares (Luan) e Mateus Vital (Léo Natel); Jô (Everaldo). Técnico: Vagner Mancini

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson (Lucca) e Yago Felipe; Michel Araújo (Nenê), Wellington Silva (Caio Paulista) e Fred (Martinelli). Técnico: Aílton

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Thiaggo Americano Labes (ambos de SC)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Cantillo (C) Hudson; Fred (F)

Gols: Jô, aos 25min do 1º tempo; Cazares, aos 9min, Fagner, aos 15min, Mateus Vital, aos 21min, e Luan, aos 44min do 2º

